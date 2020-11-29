В последнее время с разных сторон все больше предложений по поводу того, что для выхода из кризиса нужно больше бюджетных денег, а их много в Фонде национального благосостояния. В принципе звучит логично, ведь это и есть тот черный день, на случай которого копились резервы в ФНБ. Зачем же минфин предпочитает сохранить резервы, но при этом увеличивает долг?

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Игорь Зубков

Логику министерства легко можно проиллюстрировать на примере личных финансов. Допустим, у вас очень нестабильные доходы: вы фрилансер, заказов то много, то нет вообще. Постоянные расходы велики - семья, дети. При этом вы финансово грамотны и скопили на "черный день" сумму, которая позволит обеспечить расходы семьи на горизонте полгода. И вот у вас появилась потребность сделать большую покупку, например, улучшить жилищные условия. У вас хорошая кредитная история, и банк готов выдать кредит по невысокой ставке. Разумно ли тратить все накопления, чтобы взять как можно меньше в долг? Скорее всего, нет.

Особенно если жена планирует уйти в декрет, а у вас есть риск остаться на какое-то время без заказов, что в пандемию очень вероятно. Лучше сохранить "кубышку" на "черный день" и взять чуть больше в долг, чтобы при наступлении форс-мажора не остаться без средств к существованию.

Ровно такой же логикой руководствуется и Минфин России. Специфика "коронакризиса" поставила правительство перед неоднозначным выбором. В ходе "стандартных" кризисов основная проблема всегда состоит в потере бюджетных доходов и сокращении внутреннего спроса из-за падения цен на нефть. В рамках бюджетного правила эта проблема эффективно решается за счет использования средств ФНБ. На этот раз карантинные меры вызвали одновременно сокращение предложения и спроса, что дополнительно снизило бюджетные доходы и потребовало дополнительных мер поддержки.

В этой ситуации минфин использует ФНБ в "штатном" режиме для замещения выпадающих нефтегазовых доходов. Дополнительные же расходы, связанные с реализацией общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, финансируются в основном за счет заимствований. А этих расходов немало: поддержка семей с детьми и софинансирование ипотеки для многодетных семей, увеличение размеров пособий по безработице и выплат по больничному, поддержка системообразующих предприятий и наиболее пострадавших от пандемии отраслей (в первую очередь малого и среднего бизнеса в этих отраслях), дополнительные выплаты медицинским и социальным работникам и дополнительное финансирование здравоохранения.

9,1 трлн рублей в ФНБ - это "подушка безопасности" для всей страны, без нее придется сильно резать "социалку" и брать кредиты на невыгодных условиях

Такой подход минфина имеет несколько преимуществ.

Во-первых, сохраняется устойчивый долгосрочный механизм управления нефтегазовыми доходами в рамках принятых бюджетных правил. Эксперты НИФИ провели обзор широкого круга научных исследований и выявили несколько важных закономерностей в практическом применении бюджетных правил.

С одной стороны, они повышают предсказуемость и устойчивость бюджетной политики, что благоприятно сказывается на динамике важнейших макроэкономических показателей, начиная с темпов долгосрочного экономического роста и заканчивая процентной ставкой, которую государство платит по своим обязательствам (тому, у кого с финансами все в порядке, охотнее дают в долг). С другой стороны, положительные эффекты бюджетных правил в большей степени проявляются в тех случаях, когда правительства стран устанавливают сравнительно более строгие ограничения и, что самое важное, не допускают их нарушения. Иными словами, в долгую бюджетные правила, если их не нарушать, являются важным инструментом по созданию доверия к государству, к его способности выполнять свои обязательства, что, в свою очередь, позитивно влияет на экономический рост.

Во-вторых, в условиях неопределенности, которую создал "коронакризис", рост государственных расходов за счет государственных заимствований обеспечивает идеальный баланс интересов населения, предприятий, финансового сектора и бюджета. Предприятиям страшно брать кредиты, а банкам страшно их давать. Зато банки с удовольствием дадут в долг государству, которое затем через расходы бюджета "впрыснет" деньги в экономику. При низком уровне долга доверие к государству велико, альтернативных направлений инвестирования мало, и в результате банки кредитуют бюджет по исторически минимальным ставкам. По мере нормализации ситуации банки легко смогут получить дополнительную ликвидность под залог государственного долга и направить эти средства на кредитование экономики.

В-третьих, несмотря на заявления руководителей мировых финансовых центров о том, что ультрамягкая денежно-кредитная политика продлится долго, очевидно, что она не может продлиться вечно. Уже на горизонте трех лет есть вероятность начала цикла роста процентных ставок. В какой-то момент этот цикл может совпасть с очередным падением цен на нефть (в недавней истории такое случалось не раз). Если потратить все резервы сейчас, то в будущем придется занимать в гораздо менее благоприятных условиях и "резать расходы по живому".

В итоге получаем, что как в личных финансах, так и в государственных "заначка на черный день" вещь полезная, не надо стараться от нее избавиться при первой возможности. Финансовая дисциплина - залог финансового здоровья.