Бюджетный кризис Евросоюза ставит под вопрос получение помощи странами, пострадавшими от пандемии коронавируса. На вето Польши и Венгрии готовы ответить своим вето голландцы, и компромисс кажется невозможным.

В начале прошлой недели на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе Польша и Венгрия официально заявили о готовности наложить вето на проект бюджета союза на 2021−2027 годы и внебюджетный Фонд восстановления экономики, из-за того, что в нем обозначено, что страны, нарушающие базовые принципы ЕС, не получат всех предназначенных им денег. Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предприняла отчаянную попытку переубедить "бунтовщиков": в специальном письме она подробно разъяснила как будет работать эта мера. Но безрезультатно.

А отказаться от этого "карательного" механизма теперь уже не получится: по данным польских СМИ, в этом случае вето на бюджет наложат Нидерланды. Источник информационного портала Onet в Брюсселе сообщает, что премьер-министр этой страны Марк Рютте - пока неофициально - проинформировал об этом председательствующую в Евросовете Германию. И признал, что компромисс невозможен. Этому предшествовали бурные дебаты в нидерландском парламенте, на которых говорилось, что поведение Польши и Венгрии "пожирает ЕС изнутри". А в Брюсселе говорят о том, что своим вето Варшава и Будапешт шантажируют остальные страны-члены Союза, и поддаваться им ни в коем случае нельзя. Таким образом, за месяц до окончания действия бюджета на 2014-2020 годы, Евросоюз все еще не имеет главного финансового документа на следующий 7-летний период. По правилам, в этой ситуации ЕС продлит действие предыдущего бюджета, но в нем отсутствует важнейший механизм помощи странам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. Благодаря Польше и Венгрии, 750 миллиардов евро, выделенных на эти цели, не дойдут до тех европейцев, которые в них остро нуждаются, в том числе - до поляков и венгров.