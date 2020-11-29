У самозанятых может появиться трудовой стаж, право на гарантированную пенсию и оплачиваемый больничный. До конца года фракция "Единая Россия" подготовит первый вариант законопроекта о самозанятых. Это "РГ" подтвердил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев.

Сложилась парадоксальная ситуация - число самозанятых растет, но главным для них является закон о специальном налоговом режиме "Налог на профессиональный доход". В январе 2019 года он был введен в качестве эксперимента в четырех регионах. С 1 января 2020 года к ним присоединились еще 19 субъектов, а с 1 июля уже все регионы получили право самостоятельно вводить такой налоговый режим. "По сути самозанятость - это сегодня вопрос прежде всего налоговой политики, но не политики в социально-трудовой сфере. Для восполнения этого пробела и нужен закон", - считает профессор Академии труда и социальных отношений Наталья Локтюхина.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец отмечает, что появившиеся официальные самозанятые (те, кто заявил о себе и перешел на специальный налоговый режим) имеют пока единственное право - быть честным гражданином и платить налоги.

"Но для них отсутствуют все социальные гарантии. Они самостоятельно должны думать, на какие средства болеть, рожать, жить в старости. Ведь для того, чтобы сформировать право на ту же страховую пенсию, они должны самостоятельно делать отчисления в Пенсионный фонд - и немалые, и много лет подряд. А как быть со стажем? Он тоже необходим для формирования страховой пенсии", - задается вопросами эксперт.

В федеральном законе о самозанятости необходимо определить понятие самозанятости, права и гарантии самозанятых, вопрос их защиты от безработицы, господдержки развития самозанятости. "В какой-то части это будет рамочный закон, содержащий отсылки, к другим подзаконным актам, которыми должны регулироваться, например, пособия по безработице для самозанятых в случае потери дохода. Важно, чтобы этим законом было удобно руководствоваться самому самозанятому", - считает Наталья Локтюхина.

1,1 миллиона самозанятых зарегистрировано, по данным Федеральной налоговой службы на конец сентября, их доход превысил 155 млрд рублей, они заплатили 3,7 млрд рублей налогов

Один из самых важных для самозанятых - вопрос пенсионного обеспечения. "По оценкам экспертов, средний возраст самозанятых 30-40 лет. Надо уже сейчас мониторить ситуацию с добровольным пенсионным страхованием самозанятых", - полагает она. Также сейчас к самозанятым не применимо понятие "стаж", то есть официально трудовой стаж, даже если самозанятые использовали свои профессиональные навыки, учитываться не будет, добавляет доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова.

"Если в законе закрепить право самозанятых водителей на получение разрешения, то им не придется регистрировать в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). То же самое касается самозанятых, которые шьют одежду. Они не могут оформить на нее сертификат или декларацию соответствия для работы в пределах Таможенного союза. Подать заявление на выдачу такого документа может только юрлицо или ИП. Самозанятые как заявители не значатся в техрегламентах Таможенного союза, - отмечает Свечникова. - Назрела необходимость согласовать российские законы и техрегламенты союза. Также не урегулирован вопрос сдачи в аренду самозанятыми коммерческой недвижимости".

По мнению кандидата экономических наук Игоря Строганова, самозанятые, как никто другой, нуждаются в защите от злоупотреблений. "Достаточно большое количество предприятий в России так или иначе вынудило своих сотрудников перейти с режима обычной занятости на самозанятость, тем самым экономя на социальных отчислениях. Общался с охранником ЧОП, который рассказал, что организация, где он работает, перевела всех охранников в категорию самозанятых в январе 2020 года", - рассказал он.

По его мнению, было бы удобно совместить режим ИП и самозанятости. Это позволило бы платить налоги за все виды деятельности тем, кто в течение рабочего дня трудится на малом предприятии, а вечером оказывает репетиторские услуги.