Сложилась парадоксальная ситуация - число самозанятых растет, но главным для них является закон о специальном налоговом режиме "Налог на профессиональный доход". В январе 2019 года он был введен в качестве эксперимента в четырех регионах. С 1 января 2020 года к ним присоединились еще 19 субъектов, а с 1 июля уже все регионы получили право самостоятельно вводить такой налоговый режим. "По сути самозанятость - это сегодня вопрос прежде всего налоговой политики, но не политики в социально-трудовой сфере. Для восполнения этого пробела и нужен закон", - считает профессор Академии труда и социальных отношений Наталья Локтюхина.
Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец отмечает, что появившиеся официальные самозанятые (те, кто заявил о себе и перешел на специальный налоговый режим) имеют пока единственное право - быть честным гражданином и платить налоги.
"Но для них отсутствуют все социальные гарантии. Они самостоятельно должны думать, на какие средства болеть, рожать, жить в старости. Ведь для того, чтобы сформировать право на ту же страховую пенсию, они должны самостоятельно делать отчисления в Пенсионный фонд - и немалые, и много лет подряд. А как быть со стажем? Он тоже необходим для формирования страховой пенсии", - задается вопросами эксперт.
В федеральном законе о самозанятости необходимо определить понятие самозанятости, права и гарантии самозанятых, вопрос их защиты от безработицы, господдержки развития самозанятости. "В какой-то части это будет рамочный закон, содержащий отсылки, к другим подзаконным актам, которыми должны регулироваться, например, пособия по безработице для самозанятых в случае потери дохода. Важно, чтобы этим законом было удобно руководствоваться самому самозанятому", - считает Наталья Локтюхина.
Один из самых важных для самозанятых - вопрос пенсионного обеспечения. "По оценкам экспертов, средний возраст самозанятых 30-40 лет. Надо уже сейчас мониторить ситуацию с добровольным пенсионным страхованием самозанятых", - полагает она. Также сейчас к самозанятым не применимо понятие "стаж", то есть официально трудовой стаж, даже если самозанятые использовали свои профессиональные навыки, учитываться не будет, добавляет доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова.
"Если в законе закрепить право самозанятых водителей на получение разрешения, то им не придется регистрировать в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). То же самое касается самозанятых, которые шьют одежду. Они не могут оформить на нее сертификат или декларацию соответствия для работы в пределах Таможенного союза. Подать заявление на выдачу такого документа может только юрлицо или ИП. Самозанятые как заявители не значатся в техрегламентах Таможенного союза, - отмечает Свечникова. - Назрела необходимость согласовать российские законы и техрегламенты союза. Также не урегулирован вопрос сдачи в аренду самозанятыми коммерческой недвижимости".
По мнению кандидата экономических наук Игоря Строганова, самозанятые, как никто другой, нуждаются в защите от злоупотреблений. "Достаточно большое количество предприятий в России так или иначе вынудило своих сотрудников перейти с режима обычной занятости на самозанятость, тем самым экономя на социальных отчислениях. Общался с охранником ЧОП, который рассказал, что организация, где он работает, перевела всех охранников в категорию самозанятых в январе 2020 года", - рассказал он.
По его мнению, было бы удобно совместить режим ИП и самозанятости. Это позволило бы платить налоги за все виды деятельности тем, кто в течение рабочего дня трудится на малом предприятии, а вечером оказывает репетиторские услуги.