Премьер Болгарии рассказал о наличии "черного рынка компромата" на него

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о существовании "черного рынка компромата" на собственную персону. Таким образом глава кабмина прокомментировал скандальные фото, на которых он запечатлен спящим рядом с пистолетом и пачками купюр по 500 евро.

"Снимки из моей спальни будто бы сделаны по учебникам КГБ, - отметил Борисов в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine. - Я не случайно говорю о методах КГБ. Некоторые из моих оппонентов, которые работают на президента (Болгарии - "РГ") Румена Радева являются бывшими тайными агентами". Автором провокационных фотографий Борисов считает некую женщину, имя которой не называет, но сравнивает с Мата Хари.

Распространение скандальных снимков в сети интернет вызвало особое негодование протестующих уже более четырех месяцев подряд граждан Болгарии. Митингующие требуют отставки действующего правительства, подконтрольного фактическому руководителю государства Борисову.

Ранее ключевой оппонент премьера Радев, еще в начале года объявивший об утрате доверия кабинету министров республики, предположил наличие у Борисова психического расстройства. Так президент отреагировал на причастность своей команды к упомянутым фото.