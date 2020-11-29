Ракета вышла на ракету: в 1969 году прошли испытания системы ПРО "Алдан"

29 ноября 1969 года на 10-м научно-испытательном полигоне Сары-Шаган в Казахстане состоялись успешные испытания советских противоракет А-350Ж. Они уничтожили две части баллистической ракеты. Всего при тестировании системы ПРО А-35 было сбито 11 баллистических ракет.

Работы по созданию ПРО начались в 1958 году. Их курировал лично глава СССР Никита Хрущев, который поставил задачу ракетчикам разработать систему, чтобы "сбить пулей пулю". В напряженной конкурентной борьбе между конструкторскими бюро предпочтение было отдано системе А-35, созданной в КБ-1 под руководством генерал-лейтенанта и члена-корреспондента Академии наук СССР Григория Кисунько.

Система А-35 состояла из главного командно-вычислительного центра в Кубинке, двух комплексов дальнего радиолокационного обнаружения "Дунай-3М" и "Дунай-3У", локаторов сопровождения цели и ракетного комплекса "Енисей".

Для уничтожения баллистических ракет противника применялась противоракета А-350Ж. Ее общая длина составляла 19,8 метров при наибольшем диаметре 2,57 метра и размахе стабилизаторов первой ступени шесть метров. Масса ракеты в полностью снаряженном состоянии - 33 тонны. Термоядерная боеголовка мощность около двух мегатонн уничтожила ракеты на высоте до 400 километров.

В 1968 году на полигонном образце стрельбового комплекса "Алдан" начались испытательные работы. по оценке комплексных характеристик системы А-35. Создателям ПРО пришлось приложить немало усилий, чтобы "вывести ракету на ракету".

"Несмотря на чинимые "Алдану" препятствия, его конструкторские испытания прошли блестяще. Их окончание ознаменовалось дуплетным пуском противоракет А-350 с раздельным наведением на головную часть и корпус, как бы имитирующих два элемента разделяющейся головной части. И еще: пуск баллистической ракеты был произведен в режиме внезапности по отношению к "Алдану", находившемуся как бы на боевом дежурстве, а момент пуска выбран в ночное время, именуемое у моряков "собачьей вахтой". Это произошло 29 ноября 1969 года, в охотничий сезон", - пишет в книге "Секретная зона. Исповедь генерального конструктора" Григорий Кисунько.

Система А-35 успешно прошла госиспытания. В акте была зафиксирована вероятность поражения системой назначенной ей баллистической цели - 0,93. Такая высокая эффективность стрельбы не была достигнута ни в одной из ранее испытывавшихся систем ПВО. Столь значительное продвижение СССР в области ПРО заставило США искать возможность для заключения Договора по ограничению противоракетной обороны, который появился в 1972 году.