Аналитики назвали самые популярные направления путешествий минувшей осенью

Москва, Сочи, Краснодар и Санкт-Петербург вошли в число самых популярных направлений поездок по России осенью на железнодорожном и авиатранспорте. Такие результаты исследования сервиса OneTwoTrip приводит RT.

Пассажиры чаще всего покупали авиабилеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи. Также популярны Симферополь, Краснодар, Махачкала, Минеральные Воды, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань.

Поездами чаще всего этой осенью ездили в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар, а также в Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Адлер и Казань.

По данным исследования, этой осенью поездки по России стали дешевле, чем год назад. Средняя стоимость авиабилета в одну сторону составила 4580 рублей (на 1380 рублей дешевле), а ж/д билета - 2240 рублей (на 130 рублей дешевле).