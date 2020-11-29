Москву признали лучшим туристическим городом мира

Москва снова получила звание лучшего города Земли для путешествий. Российская столица второй год подряд забирает главный приз престижной международной премии World Travel Awards, которую еще называют туристическим "Оскаром". Наша столица в конкурсе обошла Лондон, Париж, Нью-Йорк и другие мегаполисы. И несмотря на то, что в этом году Москве не удастся принять рекордное количество гостей - коронавирус повалил международный туризм во всем мире, - к новой встрече с путешественниками она уже подготовилась, запустив для них новый сервис.

Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. О ее масштабах свидетельствует количество номинаций - более 270. Среди участников - страны, города, авиакомпании, офисы по туризму, курорты, отели, туроператоры и круизные компании. В этом году голосование проходило на сайте премии с 28 сентября по 25 октября. Как победитель прошлого года, Москва собиралась проводить церемонию и принимать гостей, но из-за пандемии все прошло онлайн в формате телемостов из туристического информационного центра в парке "Зарядье" и зала "Цифрового делового пространства".

Сразу после церемонии мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети: "Москва второй год подряд получает главную премию World Travel Awards в номинации "Лучшее туристическое направление" в категории "Город"! Наш любимый город по праву "туристическая столица мира". Очень приятно, что за Москву голосовали не только эксперты, но и туристы".

Глава города признался, что у столичного правительства в этом году были амбициозные планы по развитию туристической отрасли, и как только позволит эпидситуация, они обязательно будут реализованы. "Уверен, когда откроются границы, мы будем снова приятно удивлять гостей. Будет новый подъем отрасли - все соскучились по путешествиям и хорошим впечатлениям", - добавил Сергей Собянин. В прошлом году Москву посетили 25 миллионов туристов. По данным департамента экономической политики и развития Москвы, в нынешнем году Москва уже недосчиталась около 13,5 млн гостей. Но у Москвы еще будет возможность продемонстрировать гостеприимство. "Премия World Travel Awards - безусловно очень хороший показатель: даже сейчас, в непростое для отрасли время, мы видим, что Москва как направление по-прежнему интересна путешественникам, - рассказала "РГ" Екатерина Проничева, председатель Комитета по туризму города Москвы. - Сейчас власти города предпринимают целый ряд шагов, чтобы после снятия ограничительных мер и открытия границ отрасль не только сохранила позиции, но и нарастила их. Один из них - поддержка цифровых проектов. Таким проектом является сервис RUSSPASS, который объединяет запросы путешественников и возможности бизнеса". Суть сервиса проста: всю поездку планирует приложение. Оно объединяет туроператоров, регионы, рестораны, музеи. "Сервис составит путешествие в несколько кликов. Подберет персональный маршрут, поможет с покупкой билета, закажет отель. Кроме русской и английской версии скоро появятся немецкая, испанская и французская", - сказал Сергей Зимин, директор по развитию RUSSPASS.