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29.11.2020 19:15
Рубрика: Экономика

В клике от путешествия

Москву признали лучшим туристическим городом мира
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8323)
Москва снова получила звание лучшего города Земли для путешествий. Российская столица второй год подряд забирает главный приз престижной международной премии World Travel Awards, которую еще называют туристическим "Оскаром". Наша столица в конкурсе обошла Лондон, Париж, Нью-Йорк и другие мегаполисы. И несмотря на то, что в этом году Москве не удастся принять рекордное количество гостей - коронавирус повалил международный туризм во всем мире, - к новой встрече с путешественниками она уже подготовилась, запустив для них новый сервис.

Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. О ее масштабах свидетельствует количество номинаций - более 270. Среди участников - страны, города, авиакомпании, офисы по туризму, курорты, отели, туроператоры и круизные компании. В этом году голосование проходило на сайте премии с 28 сентября по 25 октября. Как победитель прошлого года, Москва собиралась проводить церемонию и принимать гостей, но из-за пандемии все прошло онлайн в формате телемостов из туристического информационного центра в парке "Зарядье" и зала "Цифрового делового пространства".

Фото: Григорий Трусов
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Сразу после церемонии мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети: "Москва второй год подряд получает главную премию World Travel Awards в номинации "Лучшее туристическое направление" в категории "Город"! Наш любимый город по праву "туристическая столица мира". Очень приятно, что за Москву голосовали не только эксперты, но и туристы".

Глава города признался, что у столичного правительства в этом году были амбициозные планы по развитию туристической отрасли, и как только позволит эпидситуация, они обязательно будут реализованы. "Уверен, когда откроются границы, мы будем снова приятно удивлять гостей. Будет новый подъем отрасли - все соскучились по путешествиям и хорошим впечатлениям", - добавил Сергей Собянин. В прошлом году Москву посетили 25 миллионов туристов. По данным департамента экономической политики и развития Москвы, в нынешнем году Москва уже недосчиталась около 13,5 млн гостей. Но у Москвы еще будет возможность продемонстрировать гостеприимство. "Премия World Travel Awards - безусловно очень хороший показатель: даже сейчас, в непростое для отрасли время, мы видим, что Москва как направление по-прежнему интересна путешественникам, - рассказала "РГ" Екатерина Проничева, председатель Комитета по туризму города Москвы. - Сейчас власти города предпринимают целый ряд шагов, чтобы после снятия ограничительных мер и открытия границ отрасль не только сохранила позиции, но и нарастила их. Один из них - поддержка цифровых проектов. Таким проектом является сервис RUSSPASS, который объединяет запросы путешественников и возможности бизнеса". Суть сервиса проста: всю поездку планирует приложение. Оно объединяет туроператоров, регионы, рестораны, музеи. "Сервис составит путешествие в несколько кликов. Подберет персональный маршрут, поможет с покупкой билета, закажет отель. Кроме русской и английской версии скоро появятся немецкая, испанская и французская", - сказал Сергей Зимин, директор по развитию RUSSPASS.

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