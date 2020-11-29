Музей Победы опубликовал коллекцию писем красноармейцев своим матерям

29 ноября отмечается День матери, в честь этого праздника Музей Победы в столице рассказал о сотне фронтовых посланий, написанных красноармейцами своим матерям в годы Великой Отечественной. Они хранятся в фондах Музея Победы. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Как сообщает пресс-служба, авторы писем - разные люди. Строки фронтовых писем передают атмосферу военного времени.

Одна из самых интересных коллекций - это подборка писем сержанта Бориса Кровицкого. Серая холщовая сумка с аккуратной стопкой писем Бориса, посланных матери, была передана в дар музею в 1999 году. Он переписывался с мамой с момента их расставания в 1937 году (Апполония Антоновна Кровицкая была репрессирована и находилась в заключении в лагере на станции Яя Томской железной дороги) до апреля 1945 года.

В июне 1941 года он пишет: "Я в первый день мобилизации оказался почти в армии. Утром вместе со всеми товарищами подал заявление добровольцем, а вечером прошел призывную комиссию как призывник, а не доброволец. Так что, очевидно, через несколько дней уйду в армию…" . Борис не думает, что на войне его могут убить, он жалеет лишь о том, что придется отказаться от книг и написания статей. "Подумать только, сколько времени не придется держать книг в руках... фашизм не дает возможности жить, работать, учиться, за это приходится сражаться…. Ну, да ты не беспокойся. Ладно? Вряд ли со мной что случится, а если и будет что, то это не моя личная, а народная судьба…" - пишет 19-летний Борис в своем первом письме военного времени.

Последующие письма, даже не письма, а короткие сообщения, он старался посылать маме регулярно, не вдаваясь в подробности службы и пытаясь ее не огорчать. "Здравствуй, дорогая мама. У меня все в порядке. Здоров, учусь военному делу… Писать тебе буду очень-очень редко, не беспокойся".

Через месяц после призыва, в яростных боях под Смоленском, Борис получил тяжелое ранение в голову и контузию. После выписки из госпиталя - снова на фронт.

В своих письмах Борис размышляет о героизме солдат: "Даже если среди бойцов есть один храбрец - то эти бойцы вдвое сильнее. А если смелый знает, что его поддержит другой такой же, то первый - вдвое храбрее. Это уже мой опыт" .

В боях 29 и 30 апреля 1945 года под селеньем Куммерсдорф Борис Кровицкий, находясь в батарее, полностью окруженной противником, был ранен, но продолжал вести бой. С гранатами в руках ринулся на наседавших гитлеровцев, уничтожил еще 6 фашистов и погиб смертью храбрых. За свои подвиги был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени.

Ознакомился с коллекцией писем можно на сайте музея.