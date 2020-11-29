На юго-западе столицы потушили пожар в частном особняке

Днем 29 ноября в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение о возгорании двухэтажного здания на Чечерском проезде. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента ГОЧС и ПБ.

По данным пресс-службы, горел частный дом. Площадь пожара составила более 250 кв.м. Произошло обрушение кровли.

На место происшествия были высланы силы Пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе расчеты ПСО №207, ПСО №304 ГКУ "ПСЦ". Благодаря слаженным действиям московских огнеборцев, пожар удалось потушить в кратчайшие сроки. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.