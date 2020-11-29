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29.11.2020 23:05
Рубрика: Общество

Прививки едут

Подмосковье ждет крупную партию вакцины против коронавируса
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 269(8323)
1 декабря в поликлиниках 57 городских округов Подмосковья откроются пункты вакцинации против коронавирусной инфекции. А к середине месяца их будет 90, сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

"Некоторые поликлиники уже готовы прививать пациентов, в других ждут поставки препаратов к 1 декабря. Мы получили более двух тысяч вакцин "Спутник V", еще несколько тысяч доз придут на этой неделе", - написал Воробьев в социальной сети Instagram. Для того чтобы открыть пункт вакцинации, его нужно оснастить специальным холодильным оборудованием, так как препарат может храниться только при минусовых температурах.

Прививку от коронавируса уже сделали несколько тысяч областных врачей и учителей

Поэтому муниципалитеты с большим числом сельских жителей, кроме стационарных морозильных камер закупают еще передвижные. Чтобы сделать прививку от COVID-19, сельчанам не придется выезжать в город - передвижные пункты вакцинации сами доедут до всех сельских лабораторий.

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Андрей Воробьев напомнил, что жителей будут прививать бесплатно, по полису ОМС. Прививку сделают только при отрицательном тесте на коронавирус. По его словам, прививку от коронавируса уже сделали несколько тысяч подмосковных врачей и учителей. На сегодняшний день COVID-19 болеют порядка 900 учителей - это 2% от всех педагогов области. На карантин в регионе закрыты 4 школы, и власти считают, что было бы больше, если бы учителей не начали прививать. Поэтому после открытия пунктов вакцинации в них в первую очередь ждут тех, чья профессия подразумевает ежедневный контакт с людьми.

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