Пострадавшим от пожара в подмосковных Химках окажут помощь

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился оказать помощь людям, пострадавшим от пожара в Химках. Об этом сообщила в социальной сети пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Согласно сообщению, по поручению губернатора жителям дома на ул. Маяковского в Химках, где ночью произошел пожар, оказывается необходимая помощь. В результате происшествия были эвакуированы 100 человек, среди них 15 детей. Всех жильцов разместили в здании гимназии №4, для транспортировки было выделено шесть автобусов. Людям предоставлен горячий завтрак и обед. Создан штаб по ликвидации последствий пожара. На месте происшествия развернута палатка МЧС, где жители могут получить помощь. Открыта горячая линия: 8 (495) 572-65-00. Кроме того, организован специальный чат для жильцов дома с представителями администрации. Запущен мобильный генератор, от которого пострадавшие могут подзарядить мобильные телефоны и другую технику. Пострадавшим горожанам оказывается необходимая помощь.

"На время ремонтных работ все желающие переселены в гостиницу и снабжены необходимым, включая трехразовое питание и психологическую помощь. Также администрация поможет жителям материально, назначив соответствующие выплаты. Дополнительно администрация берет на ответственное хранение все продукты жителей, размещая их в холодильниках и морозильных камерах в ближайших магазинах и предприятиях общепита. Соответствующую заявку можно оставить в штабе", - сообщает глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Напомним, что пожар произошел в двух кирпичных пятиэтажках в городском округе Химки на ул. Маяковского, д. 8/12 и ул. Первомайская, д. 12/8. В общей сложности были эвакуированы 100 человек. В 5:40 возгорание локализовано на площади 500 кв. м. В 6:03 была ликвидация открытого горения. В 9:55 - полная ликвидация пожара.

В настоящее время в доме восстановлена подача электричества и газа. Холодное и горячее водоснабжение работают в штатном режиме. Завершаются работы по восстановлению теплоснабжения в двух подъездах из четырех. По факту произошедшего пожара проводится проверка, материалы будут переданы в Следственный комитет по городскому округу Химки.