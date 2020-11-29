Собянин: Энергетический комплекс столицы - один из самых экологически чистых в мире

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил с 155-летним юбилеем газовое хозяйство города, отметив, что энергетический комплекс Москвы - один из самых экологически чистых в мире. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"У газового хозяйства столицы большой юбилей - 155 лет. Все начиналось с Московского газового завода в Нижнем Сусальном переулке, а сегодня газовое хозяйство Москвы - крупнейшее в стране", - написал мэр. Он отметил, что самые крупные потребители газа в столице - Мосэнерго и МОЭК.

"Энергетический комплекс Москвы - один из самых экологически чистых в мире: доля природного газа приближается к 100%. В 2010 году мы начали глобальное обновление газовых сетей. Делаем реконструкцию подводных газопроводов-дюкеров. А в прошлом году открыли новый цифровой Инженерный центр Мосгаза, который видит и управляет всем газовым комплексом столицы в онлайн-режиме. Занимаемся газификацией Новой Москвы. В ближайшие годы там будет построено более 345 км газопроводов и сформирована новая система транспорта газа. И главное: у нас отличные специалисты. Аварийно-спасательная служба Мосгаза выезжает на вызов за 3,5 минуты с момента получения заявки. А среди сварщиков есть двукратный победитель и призеры чемпионата мира по газовой сварке. Спасибо всем, кто трудится в отрасли!" - заключил мэр.