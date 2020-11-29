В больнице в Коммунарке открылась картинная галерея

У московской городской клинической больницы N 40 в Коммунарке появилась своя арт-галерея. Свои работы медикам в знак благодарности за их труд на "коронавирусном" фронте передали молодые художники.

Больничные стены украсили более двадцати картин разных жанров и форматов. С их помощью, уверена основатель и куратор проекта "Вторая жизнь" Мила Трушкова, удастся поднять настроение и медикам, и пациентам. Эту миссию взяли на себя восемь художников.

"Мы собрали художников, которые хотели поддержать саму идею, а не заработать на продаже своих картин", - объяснила Трушкова.

Главный врач больницы Денис Проценко признался, что впервые его многопрофильный стационар вышел за рамки своего предназначения, когда за одну ночь превратился в инфекционку. С появлением импровизированной галереи это случилось снова, заметил он. "История с коронавирусом только подтверждает, что медики проживают свою жизнь не дома, а на работе. В этих стенах мы не только лечим, но и, к сожалению, выгораем, - сказал главврач. - Работы художников будут напоминать о том, что есть и другая жизнь".

Самого же Дениса Проценко, как он признался, больше всего зацепили картины, где как раз нет ни слова про медицину. "Там та жизнь, которой мы жили в доковидный период, - объяснил он. - Так получилось, что понравившиеся мне картины сконцентрированы возле моего кабинета".