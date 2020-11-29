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29.11.2020 04:35
Рубрика: Происшествия

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 километра

Текст: Артем Красиков

В воскресенье утром на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир, произошел пепловый выброс.

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Высота пепла достигла 2,5 километров в высоту. Шлейф распространился на пять километров.

В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущалось. Угрозы для жителей нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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