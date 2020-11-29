В Удмуртии три человека погибли в ДТП

В результате ДТП, произошедшего около деревни Сюрногурт Дебесского района Удмуртии, погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Два легковых автомобиля столкнулись в 12.52 по местному времени. Все погибшие - мужчины. Еще одного человека госпитализировали.

- Силами пожарных-спасателей проводилась работа по деблокированию погибших, - говорится в сообщении ведомства.

Всего к ликвидации последствий ДТП привлекли три человека и две единицы техники.