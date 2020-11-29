В Оренбургской области пять человек умерли от отравления газом

В Оренбургской области в многоквартирном жилом доме обнаружили тела пяти человек. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как сообщили в СУ СК по региону, накануне вечером в пределах спальных мест в квартире трехэтажного жилого дома в поселке Светлый нашли тела четверых жителей Домбаровского района и одного жителя Оренбурга в возрасте от 26 до 50 лет.

По предварительным данным, граждане занимались ремонтно-строительными работами по найму. Проживали погибшие в съемной квартире.

Основной версией правоохранители называют отравление бытовым газом вследствие неосторожного обращения с газовой плитой.