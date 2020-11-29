В регионах увеличили семейные капиталы и ввели новые льготы

С новым домом!

Самарская область. Многодетная семья Фроловых на средства маткапитала и семейного регионального капитала достроила дом. Фото: Министерство соцполитики Самарской области

Многодетная семья Фроловых из Кинель-Черкасского района Самарской области, в которой шестеро детей, на средства маткапитала и семейного регионального капитала улучшила жилищные условия - наконец достроила дом. И у них, понятно, отличное настроение.

Все многодетные семьи в области с ноября 2011 года на третьего или последующего ребенка получают по 100 тысяч рублей. Только в этом году более 2,6 тысячи семей в области получили региональный семейный капитал. Это помимо "федерального" материнского капитала.

В национальном проекте "Демография" заложены значительные бюджетные средства для поддержки семей при рождении детей. Среди них и финансирование программы "Материнский капитал", которая за 13 лет показала свою эффективность. Более 10,6 миллиона российских семей стали ее участниками. Есть и другие выплаты как на региональном, так и федеральном уровне.

В многодетной семье Ларионовых из села Красные Ключи в Самарской области трое маленьких детей. Ванечке было скучно одному, поэтому Марина и Михаил родили ему двух сестричек. Все положенные в регионе выплаты семья получает. Это большая поддержка для многодетных.

На самую младшую третью дочь до исполнения трех лет - 10 тысяч 868 рублей ежемесячно, а на двоих детей, которые ходят в сад - новую выплату по 5 тысяч 737 рублей на каждого. То есть в год "живыми деньгами" семья получает более 268 тысяч рублей господдержки. Также Ларионовы воспользовалась компенсацией 70 процентов платы за детский сад.

У каждого ребенка - своя комната

Сызрань. В этом году большая семья Землянских отметила новоселье в новом доме. Фото: Ольга Дмитренко / РГ

В семье Землянских из Сызрани - семеро детей. Старший сын сейчас в армии, второй - недавно женился. А остальные пятеро - садовского и школьного возраста.

В этом году Землянских наградили орденом "Родительская слава". По видеосвязи с главой государства они рассказали, что деньги, которые получили вместе с высокой наградой, потратят на обустройство жилья.

Новый двухэтажный дом с теплой мансардой семья в этом году купила на средства, выданные областными властями в виде субсидии. Теперь у каждого ребенка в доме своя комната. Об этом они могли только мечтать, когда ютились в старенькой трешке на окраине Сызрани.

Самый главный капитал

Новодвинск. Светлана Зацепилова в первый раз отмечает День матери. А ее сестра-двойняшка - второй. Фото: Из семейного архива Зацепиловых

Светлана Зацепилова из города Новодвинска Архангельской области в этом году будет впервые отмечать "Мамин день". Десять месяцев назад у них с мужем появилась дочка Дашенька. Пришлось на время оставить тренировки - Светлана с детства занимается флорболом (это такой хоккей с мячом в зале), она мастер спорта и 10-кратная чемпионка России.

- У меня есть сестра-близнец Юля - кстати, она тоже стала мамой в прошлом году, - рассказала Светлана. -Мы с ней играли сначала за сборную команду области, а потом и России. Сейчас я тренирую ребят в детско-юношеском центре. У нас в регионе очень хорошая школа флорбола. Кстати, с мужем мы познакомились на соревнованиях - он обеспечивал их звуковое сопровождение".

Света выросла в многодетной семье - у нее есть еще 12-летний брат. В свое время их родители получили земельный участок и построили дом, где вместе с ними сейчас живут Светлана с мужем и дочкой. Но молодая семья уже строит неподалеку собственный дом.

На него молодые родители направит материнский капитал - благо в этом году его стали давать и на первенцев. Кроме того, Светлана, ставшая мамой в 24 года, получила региональную единовременную выплату для женщин, которые родили первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет. Это 35 тысяч рублей.

Прежде минимальный возраст мамы для получения такой выплаты в Поморье составлял 20 лет, но с июля 2020 года возрастной диапазон расширили на два года. Семья также получает ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка - свыше 12 тысяч рублей.

Тройняшкам - особый счет

Архангельская область. В августе Елена Воротынская родила трех дочек - Аню, Катю и Вику. Папа - счастлив. Фото: Из семейного архива Воротынских

В этом году в Архангельской области появилась новая мера поддержки семей, в которых родились сразу трое или больше малышей. Это субсидия на улучшение жилищных условий в размере двух миллионов рублей. Ведь при таком пополнении в семье квартирный вопрос, как правило, становится одним из главных.

Первыми получили такую субсидию Елена и Сергей Воротынские из Новодвинска. В августе у них родились три девочки - Анна, Екатерина и Виктория. Конечно же, малышки сейчас занимают все мамино время. Но она все-таки нашла накануне праздника несколько минут на телефонный разговор с корреспондентом "РГ".

"О субсидии на улучшение жилищных условий я узнала во время беременности, - рассказала Елена. - Когда лежала на сохранении, к нам в роддом приходили специалисты, которые рассказывали обо всех мерах поддержки семей с детьми. Кроме того, там был стенд с подробной информацией. Конечно, субсидия нам очень поможет. У нас еще есть старшая дочка София. Сейчас мы все живем с бабушкой. Но уже нашли новую трехкомнатную квартиру".

Кроме того, мама тройняшек получила региональный семейный капитал, который выплачивают при рождении третьего ребенка и последующих. В этом году его размер увеличили более чем в два раза - с 50 до 105 тысяч рублей. За год им воспользовались около тысячи семей.

Всего в Поморье действует 28 мер социальной поддержки для родителей с детьми. Кстати, число многодетных "ячеек общества" в регионе с каждым годом растет - их уже почти 11 тысяч.

Автомобили получают лучшие

Комсомольск-на-Амуре. Семья Любушкиных признана лучшей в этом году. И ей подарили автомобиль. Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае каждый год выбирают лучшую многодетную семью, которой дарят автомобиль. В этом году такой подарок получили две семьи: Пассар из Амурского района - у них 11 детей и Любушкиных из Комсомольска-на-Амуре. В этой семье воспитывают семь очаровательных дочек.

В Хабаровском крае вообще активно поддерживают семьи с детьми. С 2011 года здесь существует краевой материнский капитал. Его выплачивают при рождении третьего и последующего ребенка. Сейчас его размер для детей, рожденных до 1 января 2019 года, составляет 200 тысяч рублей, а для тех, кто появился на свет позже, - 250 тысяч. Со следующего года выплата увеличится до 208 и 260 тысяч рублей соответственно.

Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, в том числе газифицировать дом. Их также можно направить на образование ребенка, оплату медицинских услуг как для родителей, так и для детей. Всего выплату получили более 29,1 тысячи семей, свыше 14 тысяч из них уже распорядились средствами.

А вот региональный материнский капитал на второго ребенка действует только с прошлого года. Его размер равен 30 процентам суммы федерального материнского капитала. Семьи, где ребенок появился в 2019 году, получили по 139,9 тысячи рублей. В 2020-м - по 184,9 тысяч рублей. Кроме того, при рождении первенца выплачивается единовременное пособие в размере двух прожиточных минимумов, при рождении второго - пять тысяч рублей.

Для многодетных семей предусмотрены и такие льготы, как субсидирование услуг ЖКХ, компенсация проезда в общественном транспорте, детям предоставляют путевки в санатории. С первого сентября этого года статус многодетной семьи продлевается на период очного обучения старшего ребенка до достижения им возраста 22 лет.

Будем рожать!

С такой поддержкой семей и материнства не удивительно, что в Хабаровском крае, как нигде, востребовано экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Все хотят иметь детей. В этом году в рамках нацпроекта "Демография" за счет ОМС планировалось совершить 900 таких операций, но благодаря поддержке правительства региона их число увеличили до 1300.

Услуга существует с 2006 года, а с 2013-го выполняется за счет средств обязательного медицинского страхования. В 2020 году федеральный бюджет выделил на эти цели 120,9 миллиона рублей. Кстати, доступность этого вида медицинской помощи в Хабаровском крае в три раза выше, чем в Москве, где на 12,6 миллиона человек определено только четыре тысячи бесплатных процедур.

В перинатальном центре Хабаровска стала доступна криозаморозка - также благодаря ОМС. Она позволяет в случае необходимости подсадить эмбрионы повторно, чтобы избавить организм от стимуляции гормонами.

"Этот год внес свои коррективы в количество проведенных процедур, - сообщил главный врач перинатального центра Юрий Бердаков.- Сейчас мы стараемся наверстать, ведь из-за пандемии нам пришлось приостановить деятельность на 1,5 месяца".

По всей стране за девять месяцев этого года, несмотря на пандемию коронавируса, удалось провести 47,6 тысяч циклов ЭКО. Всего же в рамках нацпроекта "Демография" планируется осуществить 450 тысяч бесплатных процедур ЭКО до конца 2024 года.

И няня, и садик с бассейном

Киров. Одним из первых воспитанников нового детского сада стал младший из троих детей Елены Кислицыной. Фото: Пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области для поддержки мам создали службу сертифицированных нянь при центре социальной помощи семье и детям.

В рамках нацпроекта "Демография" в регионе провели масштабное анкетирование среди 5,5 тысячи женщин от 18 до 44 лет. Главная цель - узнать, какие факторы влияют на решение родить ребенка. Результаты показали - многим опрошенным жизненно необходима квалифицированная няня. Запрос тут же начали воплощать в жизнь.

Сейчас в службе работают шесть нянь. Маловато, конечно. Но это только начало - услугу начали предоставлять с марта этого года. Все няни имеют многолетний опыт общения с детьми, а чтобы родители доверяли им, сотрудницы прошли психологическое тестирование, медосмотр и проверку на судимость. Квалифицированную няню можно заказать в будни, и в выходные, и в праздничные дни.

А еще в регионе строятся новые комфортные детские сады для детей до трех лет. Это дает возможность мамам уже через непродолжительное время после родов вернуться на работу и не потерять профессиональных навыков и компетенций.

Например, в Котельниче в начале ноября открыли новый детский сад "Апельсин", рассчитанный на 270 ребят. Одним из первых воспитанников нового дошкольного учреждения стал младший из троих детей Елены Кислицыной. Для мамы открытие детсада рядом с домом стало настоящим спасением - старших детей ей приходилось возить в другие районы.

- Было не очень удобно ездить по утрам. Новый садик близко. Мы очень рады, что попали именно сюда. Здесь бассейн! Его смогут посещать наши дети. До этого такой возможности в городе вообще не было", - поделилась впечатлениями Елена.

Бассейн - не единственное достоинство детского сада. Здесь есть музыкальный и физкультурные залы, кабинеты дополнительного образования, психолога и логопеда с сенсорным мультимедийным оборудованием, медицинский кабинет, современный пищеблок, а на площадках - новое игровое и спортивное оборудование.

Две формы семейного

С октября прошлого года в Кировской области родителям при рождении третьего ребенка выдают региональный семейный капитал в двух формах. На выбор.

Первая - нецелевая: 50 тысяч рублей, которые можно потратить на любые цели. Вторая - 100 тысяч рублей. Они предназначены для первоначального взноса на ипотеку либо для погашения ранее взятого ипотечного кредита.

Тот, кто выбрал второй вариант, родив еще одного ребенка, может повторно обратиться за получением выплаты. Правда, она будет уже 50 тысяч рублей. Такую помощь уже получили более 3,4 тысячи семей кировчан. Из них почти 30 процентов направили деньги на погашение ипотеки.