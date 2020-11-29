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29.11.2020 21:35
Рубрика: Экономика

С новым домом!

В регионах вводят новые льготы для родителей
Текст: Юлия Гарднер, Ольга Дмитренко, Яна Шамаева, Марина Ледяева
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8323)
В воскресенье в России отмечали День матери. "РГ" узнала, с каким настроением встречали его в больших семьях. В регионах есть особые льгот для родителей: семейный капитал на выбор, авто, субсидии. И даже служба нянь.

В тот день отличное настроение было у семьи Фроловых из Самарской области, в которой шестеро детей. На средства маткапитала и семейного регионального капитала наконец-то был достроен дом.

Фото: iStock
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Все многодетные семьи в области уже девять лет на третьего или последующего ребенка получают по 100 тысяч рублей. Только в этом году более 2,6 тысячи семей получили региональный семейный капитал. Это помимо федерального материнского капитала.

В нацпроекте "Демография" заложены значительные бюджетные средства для поддержки семей при рождении детей. Среди них и финансирование программы "Материнский капитал", которая за 13 лет показала свою эффективность. Более 10,6 миллиона российских семей стали ее участниками.

Есть и другие выплаты как на региональном, так и федеральном уровне. В многодетной семье Ларионовых из села Красные Ключи в Самарской области трое маленьких детей. На них в год "живыми деньгами" семья получает более 268 тысяч рублей господдержки. Также Ларионовы воспользовалась компенсацией 70 процентов платы за детский сад.

Светлана Зацепилова из города Новодвинска Архангельской области впервые отмечала "Мамин день". Десять месяцев назад у них с мужем родилась Дашенька. Света - 10-кратная чемпионка России по флорболу. Выросла в многодетной семье. Сейчас они с мужем строят собственный дом. На него направят материнский капитал - благо в этом году его стали давать и на первенцев. Светлана, ставшая мамой в 24 года, получила и региональную выплату для женщин, которые родили первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет. Это 35 тысяч рублей. Прежде минимальный возраст мамы для такой выплаты в Поморье составлял 20 лет, но с июля его снизили на два года. Семья также получает ежемесячную выплату - свыше 12 тысяч рублей.

В этом году в Архангельской области появилась и новая мера поддержки семей, в которых родились сразу трое или больше малышей. Это субсидия на улучшение жилищных условий в размере двух миллионов рублей. Первыми ее получили Елена и Сергей Воротынские из Новодвинска. В августе у них родились три дочки. Также мама тройняшек получила региональный семейный капитал, который выплачивают при рождении третьего ребенка и последующих. В этом году его увеличили с 50 до 105 тысяч рублей.

В Архангельской области при рождении тройни семье дают два миллиона рублей на жилье

В Хабаровске максимальная сумма краевого маткапитала "после третьего" составляет уже 260 тысяч рублей. И с 2019 года здесь ввели региональный маткапитал на второго ребенка. А еще каждый год в Хабаровском крае каждый год выбирают лучшую многодетную семью, которой дарят автомобиль.

С октября прошлого года в Кировской области родителям при рождении третьего ребенка выдают региональный семейный капитал в двух формах. На выбор. Первая - нецелевая: 50 тысяч рублей, которые можно потратить на любые цели. Вторая - 100 тысяч рублей. Они предназначены для первоначального взноса на ипотеку либо для погашения ранее взятого ипотечного кредита. Тот, кто выбрал второй вариант, родив еще одного ребенка, может повторно обратиться за льготой.

Чаще всего такие выплаты российские семьи тратят на жилье.

Нацпроект

В этом году в рамках нацпроекта "Демография" за счет ОМС в Хабаровском крае планировали совершить 900 операций по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Но благодаря поддержке правительства региона их число увеличили до 1300.

В России эта услуга существует с 2006 года, а с 2013-го выполняется за счет средств ОМС. В 2020 году федеральный бюджет выделил на эти цели 120,9 миллиона рублей. По всей стране в этом году, несмотря на пандемию коронавируса, удалось провести 47,6 тысячи циклов ЭКО. Всего же в рамках нацпроекта "Демография" планируется осуществить 450 тысяч бесплатных процедур ЭКО до конца 2024 года.

Более 870 тысяч семей получат выплаты после рождения или усыновления первого ребенка

А регионы тем временем стараются облегчить труд матери. В Кировской области для этого создали службу сертифицированных нянь. В рамках нацпроекта "Демография" в регионе провели масштабное анкетирование среди 5,5 тысячи женщин от 18 до 44 лет. Главная цель - узнать, что влияет на решение родить ребенка. Оказалось, многим жизненно необходима няня. Запрос тут же начали воплощать в жизнь. Сегодня няню можно заказать в будни, выходные и в праздники.

Также в регионах строят комфортные детские сады для детей до трех лет. И мамы после родов могут быстрее вернуться на работу, не потеряв профессиональных навыков и компетенций.

В регионах Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Дальний Восток ПФО Самарская область СЗФО Архангельская область ПФО Кировская область ДФО Хабаровский край Декретные и пособия на ребенка

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