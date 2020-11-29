Путин попросил чиновников надеть шапки

В ходе совещания по ситуации в Усолье-Сибирском, которое прошло в режиме видеоконференции, президент побеспокоился о здоровье чиновников.

В Иркутской области во время телемоста было больше полуночи, стоял мороз, температура - минус 20. Во встрече участвовали вице-премьер Виктория Абрамченко, губернатор Игорь Кобзев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин. Чиновники сняли шапки и капюшоны, когда началась видеосвязь, показал телеканал "Россия-1".

"Зря вы там шапки снимаете", - заметил Владимир Путин. "И выбросил еще", - удивился он поступку мэра города, который перед эфиром и вовсе отбросил свой головной убор в сторону.

"Наденьте шапки, холодно - уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы. Заболеете еще, не хватало", - предостерег президент.

"Первое лицо государства, прямой эфир. Да, было на самом дело холодно, но, в принципе, полчаса потерпеть можно. Мы ж сибиряки", - объяснил Торопкин в программе "Москва. Кремль. Путин".