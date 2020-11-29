В Иркутской области черные лесорубы срубили деревья на 14 млн рублей

"Черные лесорубы" незаконно рубили деревья на территории Куйтунского и Зиминского районов Иркутской области.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники использовали различные методы конспирации. Они занимались заготовкой лесоматериалов только в ночное время. Кроме того, за несколько километров от мест рубок выставлялся патруль, который предупреждал остальных о возможной опасности по радиосвязи.

В августе 2019 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области противоправная деятельность группы была пресечена. Предполагаемые организатор и трое участников были задержаны, еще двое - объявлены в федеральный розыск. Полицейские изъяли лесозаготовительную технику, тракторы, бензопилы, автомобиль, а также пиломатериалы хвойных пород.

Следователи установили обстоятельства шести незаконных рубок лесных насаждений в объеме около 900 кубических метров. Причиненный лесному фонду ущерб превышает 14 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Зиминский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу.