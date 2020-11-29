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29.11.2020 18:05
Рубрика: Происшествия

В Осетии произошел взрыв в строящейся школе

Текст: Татьяна Павловская

В Правобережном районе Северной Осетии проводится доследственная проверка по факту хлопка, произошедшего в строящейся школе села Цалык. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СК РФ.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Газовый баллон взорвался в воскресенье при проведении газосварочных работ в подвале здания. В результате взрыва разрушились перекрытия между первым этажом и подвальным помещением. Выполнявший работы газосварщик получил тяжелые ожоги лица и рук. Мужчина доставлен в больницу.

На месте работают специалисты экстренных служб. Здание оцеплено, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Тем временем, по информации пресс-службы минстроя республики, инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при установке отопительной системы субподрядной организацией. "Это привело к взрыву в одной из частей подвала. Часть плит перекрытия подвального помещения была разрушена", - говорится в официальном сообщении.

На место ЧП выезжали представители руководства минстроя, управления капитального строительства, МЧС по региону, подрядной организации и проектировщики. После оценки происшедшего специалисты подготовили предварительное заключение. "Данный инцидент не отменяет сдачу объекта. Замечания и последствия разрушений будут устранены в ближайшие дни, после чего продолжится работа по строительству социально важного объекта", - сообщили в министерстве.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

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