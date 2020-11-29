Депутаты Госсовета Республики Коми (ГСРК) приняли обращение к Совету Федерации и Госдуме. Они просят рассмотреть вопрос о сохранении льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и таможенным пошлинам для сверхвязкой и высоковязкой нефти.

Обращение связано с тем, что с января 2021 года намечена отмена отдельных понижающих коэффициентов к ставке НДПИ. Изменения затронут и проекты по добыче сверхвязкой и высоковязкой нефти. Также предусмотрена отмена льгот по ее экспортной пошлине.

В ГСРК предполагают, что отсутствие преференций не лучшим образом скажется на рентабельности добычи такой нефти. Предприятия задумаются о сокращении своих производственных и инвестиционных программ. Это может привести к потерям доходов бюджета. Объем извлекаемых запасов сверхвязкой нефти в РФ составляет около 2 млрд тонн. Из них более 15% приходится на Коми. По данному показателю республика - один из лидеров в стране. Социальная инфраструктура не только Коми, но и других нефтедобывающих регионов во многом зависит от нефтяной промышленности. Если отрасль испытывает трудности, это отражается на жизни всего региона.

В Коми доля сверхвязких нефтей в текущих извлекаемых запасах превышает 40%. Крупнейшими являются Ярегское и Усинское месторождения. На первом из них пробурено более 600 поверхностных и 1800 подземных горизонтальных скважин, построено 36 км горных выработок. Введены в строй мощные объекты парогенерации, сбора, подготовки и транспортировки сверхвязкой нефти. Вложения в Ярегское месторождение превысили 100 млрд рублей. Сумма инвестиций на Усинском месторождении оценивается более чем в 80 млрд рублей.

Многие эксперты считают, что успешной реализация этих проектов стала благодаря пониженной ставке НДПИ для вязкой нефти. Первые стимулы нефтяникам государство дало в 2007 году, когда была введена нулевая ставка НДПИ. Технология добычи сверхвязкой нефти довольно сложная и требует солидных инвестиций, что и было учтено 13 лет назад. На тот момент основным сдерживающим фактором считалось "отсутствие апробированных высокоэффективных технологий добычи и оптимальных способов транспортировки и переработки сырья".

Отмена льгот затормозит социально-экономическое развитие региона

Внедрение таких технологий невозможно без значительных затрат. В то же время специалисты говорят, что извлечение углеводородов возможно только при снижении вязкости до уровня традиционных нефтей. Для этого нужно строить дорогостоящие шахты, бурить горизонтальные эксплуатационные и паронагнетательные скважины, монтировать парогенераторы и паропроводы - словом, нужно вкладываться...

Высвободившиеся от введения нулевой ставки НДПИ средства предприятия вложили в инновационные технологии. Но рентабельной промразработка таких месторождений быстро стать не могла. Потребовались допвливания. Новым шагом государства стало введение в 2012 году льготной ставки экспортной пошлины на сверхвязкую нефть с коэффициентом 0,1. Вскоре разработка технологий была завершена, проекты заработали. Мультипликативный эффект для экономики страны составил порядка 0,9 трлн руб., в том числе за счет роста налоговых поступлений и создания рабочих мест. В ГСРК считают, что инвестиционная привлекательность региона заметно повысилась. Практически решены были проблемы импортозамещения на объектах разработки, то есть развитие получили и смежные отрасли. Добыча сверхвязких нефтей производится двумя основными способами: парогравитационным дренированием и термошахтным методом. Последний применяется только в России, на Ярегском месторождении. Не зря, значит, вкладывали силы и деньги, а преференции дали ожидаемый эффект.

Именно льготы, так сказано в обращении депутатов, "в сочетании с инновационными решениями и позволили приступить к интенсивной реализации проектов по разработке месторождений сверхвязких нефтей". Поэтому их предполагаемая отмена дает повод для размышлений.

"Дальнейшая разработка данной категории запасов станет просто нерентабельной, - такое мнение выразил председатель Госсовета Коми Сергей Усачев. - Во-первых, это приведет к сокращению добычи нефти, консервации действующих скважин и отказу от бурения новых, вследствие чего - к сокращению производственных и инвестиционных программ предприятий. Во-вторых, это повлияет на количество рабочих мест в нефтяной отрасли и других смежных отраслях, а также снизит объемы как региональных и местных, так и федеральных налогов".

Расчеты показали, что после вступления изменений в силу поступления в бюджет Коми по налогу на прибыль организаций снизятся на 7,8 млрд рублей. Предрекают отрасли и падение эффективности разработок месторождений до 10 раз. Это существенно затормозит социально-экономическое развитие региона, финансирование соцсферы, возможно, придется сокращать.

По мнению депутата из Ухты Вячеслава Завальнева, из-за отмены льгот в сложном положении может оказаться поселок Ярега, который является монотерриторией. Большая часть местных жителей попросту может лишиться работы, и они с тревогой следят за происходящим. "Это важный для нас вопрос, и мы просим его поддержать", - сказал депутат.

Мировой опыт показывает, что для выхода на рентабельную добычу сверхвязкой нефти требуется много времени и инвестиций. Однако вложения оправдывают себя. Канада и Венесуэла в лице таких проектов получили стабильный источник госдоходов. Вот почему в Коми считают, что с отменой льгот на добычу сверхвязкой нефти стоит подождать - отрасль только встает на ноги после пандемии.