В Мурманской области введут онлайн-контроль строительных работ

В Мурманской области строительные работы будут контролировать в режиме онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Дистанционный мониторинг предполагается вестись на всех этапах работ, от проведения торгов до ввода объекта в эксплуатацию.

По всем капиталоемким объектам должна быть прописана поэтапная реализация проектов. Контроль отчетов на всех этапах с перепроверкой через фото- и видеофиксацию будет запущен в Центре управления регионом.

В случае нарушения конкретных этапов договор с подрядчиком может быть расторгнут.

Онлайн-мониторингу подлежат значимые объекты, реализуемые как по национальным проектам, так и по государственным, региональным и муниципальным программам. В частности, речь идет о восьми масштабных проектах-победителях Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, которые в 2021 году предполагается воплотить в жизнь в Заполярном, Оленегорске, Кандалакше, Североморске, Апатитах, Мончегорске, Полярном и Гаджиево. На эти цели направят 515 миллионов рублей из федерального бюджета и 249 миллионов из областной казны.

Кроме того, в областном бюджете предусмотрено 160 миллионов рублей на реализацию проектов-финалистов конкурса малых городов и исторических поселений. Они подразумевают создание современных общественных пространств в Кировске, Ковдоре и Снежногорске.