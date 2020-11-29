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29.11.2020 21:40
Рубрика: Экономика

Навострили стрелу

В Сочи пойдет новогодний спецпоезд
Текст: Ирина Белова ("Российская газета", Краснодар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8323)
В новогодние праздники из Ростова-на-Дону до горнолыжных курортов Сочи туристов доставит специальный дополнительный поезд "Лыжная стрела".
Поезд прямиком доставит пассажиров из Ростова-на-Дону к горнолыжному курорту "Роза Хутор". Фото: Пресс-служба СКЖД Поезд прямиком доставит пассажиров из Ростова-на-Дону к горнолыжному курорту "Роза Хутор". Фото: Пресс-служба СКЖД
Поезд прямиком доставит пассажиров из Ростова-на-Дону к горнолыжному курорту "Роза Хутор". Фото: Пресс-служба СКЖД

Состав по маршруту "Ростов-на-Дону - Роза Хутор" будет курсировать с 25 декабря по 10 января. Он проследует с остановками Краснодар, Туапсе, Сочи и Адлер. Состав сформирован из плацкартных, купейных и СВ вагонов, оборудованных биотуалетами и кондиционерами. Предусмотрено багажное купе для бесплатной перевозки спортивного инвентаря.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Продажа билетов уже открыта. Их цена начинается от 1439 рублей. При покупке до 10 декабря действует спецтариф на верхние места в купейных вагонах - 1499 рублей. В горах Сочи на новогодние праздники уже забронированы 90 процентов номеров. Ожидает около 300 тысяч туристов.

Краснодарский край стал самым популярным направлением по программе туристического кешбэка. Туроператоры отмечают рост продаж туров на Кубань в среднем на 40 процентов, а в Сочи - на 78.

- Сезон должен быть максимально безопасным для наших гостей, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Санитарно-эпидемиологические меры будут усилены, но это не должно сказаться на комфорте. На регулярной основе, без остановки работы, будет проводиться санобработка кабинок канатных дорог. Предусмотрена бесконтактная продажа электронных ски-пассов".

Фото: Сергей Михеев
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Установят ограничительные барьеры для формирования очереди на канатную дорогу с учетом социальной дистанции, а также привлечены волонтеры для разграничения потоков туристов. А главное - в горах Сочи можно будет сдать экспресс-анализы на COVID-19.

Все развлекательные мероприятия будут проходить только на открытом воздухе. Кафе и рестораны должны работать лишь до полуночи.

В регионах Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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