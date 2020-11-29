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Рубрика: Общество

Россияне рассказали, сколько потратят на Новый год и десять дней отдыха

Текст: Татьяна Воробьева
Новогодние каникулы в этом году продлятся десять дней, и хотя времени до наступления праздников еще предостаточно, многие уже прикинули свои траты на Новый год. "Бюджет уже составили 35 процентов россиян, в среднем траты составят 18300 рублей", - говорится в исследовании сервиса SuperJob.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аналитики опросили по 1500 человек из Москвы и Санкт-Петербурга, и по 1000 - из других миллионников. Какую сумму люди планируют потратить на праздники без учета подарков? Оказалось, что по сравнению с прошлым годом средний бюджет остался почти неизменным: 18000 против 18300 рублей.

Вполне закономерно, что женщины занимаются финансовым планированием чаще мужчин: 38 и 32 процента, соответственно. При этом представительницы слабого пола более сдержанны в своих тратах и намерены уложиться в среднем в 17000 рублей. Сильный пол рассчитывает на сумму 19300 рублей.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Как создать новогоднее настроение

"Россияне с зарплатой менее тридцати тысяч рублей занимаются новогодним бюджетированием чаще граждан с более высоким доходом: 43 процента против 32-х среди опрошенных с зарплатой от 80 тысяч в месяц", - подсчитали эксперты, и уточнили, что у второй категории ожидаемо самый высокий средний бюджет - 23000 рублей.

Жителей пяти крупных городов в нынешний Новый год планируют потратить больше, чем в прошлом. Так, москвичи закладывают в бюджет сумму 22600 рублей (против 21000 в 2019-м), петербуржцы - 20700 рублей (год назад было 19500). В Самаре, Уфе и Омске озвучили суммы от 20 тысяч рублей до 19200.

Остальные миллионники намерены чуть сократить праздничные траты. Так, жители Красноярска отложат на каникулы 18700 рублей (против двадцати тысяч в прошлом году), в Казани нынешняя средняя сумма равна 17500 (в том году она колебалась около 18 тысяч рублей). Ровно на тысячу меньше запланировали жители Екатеринбурга - 17000 рублей вместо прошлогодних 18000. На сто рублей меньше, чем у свердловчан, оказался бюджет у пермяков, и еще на сотню - у челябинцев.

Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Воронеж хотели бы уложиться в бюджет между 16400 и 15300. "Самые скромные траты на праздники среди жителей мегаполисов запланировали волгоградцы: 14300 рублей - минус 5 процентов за год", - резюмируют аналитики.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Челябинская область Челябинск Новый год

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