В Челябинске проверят смерть пациентки после ожидания госпитализации

Минздрав Челябинской области проверит действия медиков после смерти в лечебном учреждении пациентки, которая якобы несколько часов ожидала госпитализации. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации, распространенным в СМИ, жительница города Касли почувствовала себя плохо 12 ноября, она вызвала врача. После осмотра терапевт отправила женщину на КТ. Оказалось, что поражение легких составляет 40 процентов. Далее пациентка была направлена в стационар, но там не было свободных мест. В результате ей пришлось сидеть в машине "скорой" 11 часов, прежде чем ее определили в стационар. Спустя три дня женщина скончалась.

- Будет проведен отдельный разбор, в том числе по действиям врачей, - уточнили в министерстве.