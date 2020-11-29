В Челябинске проверят смерть пациентки после ожидания госпитализации

Новости

В тульской больнице выявлен очаг COVID-19 19:23
В 2021 году могут поменять место проведения Всемирного экономического форума 19:20
Болгарские полицейские провели забастовку в центре Софии 19:05
ЦСКА проиграл в гостях "Рубину" в матче РПЛ 18:54
На юго-западе столицы потушили пожар в частном особняке 18:42
Названы причины смерти Шона Коннери 18:31
Премьер Болгарии рассказал о наличии "черного рынка компромата" на него 18:27
В Британии потребовали от Netflix сопровождать сериал "Корона" пояснением 18:13
В Осетии произошел взрыв в строящейся школе 18:05
Стали известны особенности COVID-19 при повторном заражении 18:05
Опубликовано видео страшной аварии на Гран-при Бахрейна 17:59
Найдена актриса на роль королевы Мэвы в "Ведьмаке" 17:44
Путин попросил чиновников надеть шапки 17:43
Гонка Гран-при Бахрейна прервана из-за серьезной аварии 17:40
Сергей Шойгу рассказал о планах развития Кронштадта 17:22
В Общественной палате опровергли информацию о проверках пенсионеров 17:13
Пять фильмов ко Дню матери 16:59
Парламент Ирана поддержал законопроект о повышении уровня обогащения урана 16:54
Назван способ выявить поражение легких при COVID-19 без симптомов 16:48
На Каспии географический диктант писали на боевых кораблях 16:47
Российские военные в Таджикистане писали географический диктант 16:30
Для военных участников географического диктанта организовали более тысячи площадок 16:27
В Индонезии проснулся вулкан Левотоло 16:15
Объявлены победители Национального чемпионата "Абилимпикс" 16:13
Собянин: Энергетический комплекс столицы - один из самых экологически чистых в мире 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
29.11.2020 19:12
Рубрика: Происшествия

В Челябинске проверят смерть пациентки после ожидания госпитализации

Минздрав Челябинской области проверит действия медиков после смерти в лечебном учреждении пациентки, которая якобы несколько часов ожидала госпитализации. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

В Чите минздрав проверит смерть пациента в очереди на КТ

По информации, распространенным в СМИ, жительница города Касли почувствовала себя плохо 12 ноября, она вызвала врача. После осмотра терапевт отправила женщину на КТ. Оказалось, что поражение легких составляет 40 процентов. Далее пациентка была направлена в стационар, но там не было свободных мест. В результате ей пришлось сидеть в машине "скорой" 11 часов, прежде чем ее определили в стационар. Спустя три дня женщина скончалась.

- Будет проведен отдельный разбор, в том числе по действиям врачей, - уточнили в министерстве.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства
Матвиенко поздравила россиянок с Днем матери
Захарова указала Берлину на невозможность говорить с РФ с позиции силы
Стали известны особенности COVID-19 при повторном заражении
Во Франции в ходе протестов пострадали 62 полицейских
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"