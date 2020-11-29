Рой Джонс предложил провести реванш с Майком Тайсоном

Абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший прокомментировал итоги выставочного поединка с абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.

Джонс подчеркнул, что он недоволен ничьей. Также он заявил о готовности провести реванш.

"Нам следует повторить бой. Все любят Майка, и я его тоже. Но мне тяжело принимать удары от него, поэтому я поговорю со своей семьей. Посмотрю, как они отнесутся к идее реванша", - приводит слова Роя портал MMAFighting в Twitter.

Поединок Джонса-младшего и Тайсона прошел в ночь на 29 ноября по московскому времени на турнире "Битва легенд" в Лос-Анджелесе.