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29.11.2020 11:33
Рубрика: Происшествия

Росгвардия восстановила боевые знамена внутренней стражи

Текст: Михаил Фалалеев

Уникальные знамена Отдельного корпуса внутренней стражи, 1-го Архангелогородского внутреннего гарнизонного батальона и Свеаборгского крепостного пехотного полка восстановил Центральный музей войск национальной гвардии Российской Федерации.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Сделано это было ко дню рождения основателя и первого командующего отдельным корпусом внутренней стражи генерала Евграфа Федотовича Комаровского.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что воссоздать точные копии реликвий удалось благодаря инициированному Росгвардией исследованию, основанному на информации федеральных архивов России, в том числе Российского государственного военно-исторического архива.

У этих знамен богатая и славная история. Это свидетельство мужества, героизма и отваги, проявленных солдатами и офицерами внутренней стражи в тяжелых боях во время Крымской войны 1853-1856 годов. В 1854 году за службу по обеспечению безопасности Балтийского побережья от вражеских десантов трем внутренним гарнизонным батальонам даровано право иметь знамя.

А знамя 1-го Архангелогородского батальона было вручено императором Павлом I еще в 1800 году. Это боевое знамя находилось в строю Российской императорской армии более ста лет.

Свеаборгский крепостной пехотный полк вел свою историю еще раньше - с 1700 года от подразделения, сформированного при Петре I. Во время Крымской войны он был одним из линейных финляндских батальонов. Знамя полка имело юбилейную орденскую ленту и знаменную скобу, на которых была надпись "1700. Батальон пехотного Николая фон Вердена полка. 1833. За отличие в войне против французов в 1812, 1813 и 1814 годах. 1838. Финляндского линейного № 5-го батальона". Именно это знамя и перешло во внутреннюю стражу.

Справка "РГ"

Евграф Федотович Комаровский родился 29 ноября 1769 года в Санкт-Петербурге в семье чиновника дворцовой канцелярии. Рано лишившись родителей, с помощью родственников получил воспитание и образование в лучших петербургских пансионах, был записан по-тогдашнему обычаю, принятому в дворянских семьях, на военную службу сначала сержантом в лейб-гвардии Преображенский, затем в Измайловский полк.

В 1799 году участвовал в Итальянском и Швейцарском походах под командованием генерал-фельдмаршала А.В. Суворова. Отмечен орденом Св. Анны 2-й степени за отличия "при разбитии многочисленного неприятеля при реках Тидоне, Треббии и Нуро", знаком того же ордена, алмазами украшенным, "за оказанную храбрость" в бою при г. Нови, а также орденом Св. Иоанна Иерусалимского. В ноябре того же года произведен в генерал-майоры.

Фото: Росгвардия / youtube
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В июле 1811 года назначен инспектором внутренней стражи, занялся организацией и устройством новых войск.

Во время Отечественной войны 1812 года содействовал формированию государственного ополчения и резервных полков, для этой цели были выделены окружные генералы, офицеры и нижние чины внутренней стражи.

Вместе с подчиненными организовал поставку лошадей в действующую армию. Под руководством генерала Е.Ф. Комаровского внутренняя стража обеспечивала "тишину и спокойствие" в империи. В связи с созданием в 1816 году Отдельного корпуса внутренней стражи назначен его командиром.

Генерал от инфантерии Евграф Федотович Комаровский сыграл выдающуюся роль в создании и развитии войск правопорядка. Трудолюбие, организаторские способности, умение видеть перспективу - все эти качества Е.Ф. Комаровского позволили ему стать неординарным военачальником.

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