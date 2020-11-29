Россия отмечает День матери

Новости

В Англии "гуманно" забьют более 10 тысяч индеек из-за птичьего гриппа 14:55
Путин может посетить Тюменскую область 14:54
Сечин рассказал о колебаниях стоимости нефти 14:49
Автомобиль сгорел под окнам жилого дома на Котельнической набережной 14:44
Жертвами потопа на Сардинии стали три человека 14:19
Более 13,6 тысячи женщин стали многодетными мамами в Москве в этом году 14:09
Матвиенко: Фортов внес огромный вклад в развитие космической физики 13:53
Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил женщин с Днем матери 13:52
В ВДВ географический диктант напишут более 12 тысяч человек 13:42
Доктор Мясников предрек новую эпидемию с большой смертностью 13:40
Черногория и Сербия взаимно выслали послов 13:36
Во Франции в ходе протестов пострадали 62 полицейских 13:16
Британских врачей начнут прививать от коронавируса с 7 декабря 13:06
Президент РАН: Академик Фортов был блестящим ученым и человеком большого мужества 13:01
Умер исполнитель роли Дарта Вейдера актер Дэвид Проуз 12:52
Умер сыгравший Дарта Вейдера в "Звездных войнах" актер Дэвид Проуз 12:46
Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днем матери 12:38
Умер заслуженный хоккейный тренер Анатолий Антипов 12:37
Музей Победы опубликовал коллекцию писем красноармейцев своим матерям 12:31
Психологи рассказали, как создать настроение праздника во время пандемии 12:18
В Приднестровье проходит единый день голосования 12:12
В Сингапуре родился ребенок с антителами к COVID-19 12:06
Рой Джонс предложил провести реванш с Майком Тайсоном 12:00
Черчесов отреагировал на заявление ЦСКА по поводу Чалова 11:53
Синоптик рассказал о погоде в предстоящую зиму 11:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
29.11.2020 13:32
Рубрика: Общество

Россия отмечает День матери

Текст: Владимир Емельяненко
В России 29 ноября празднуется День матери. Отмечать его в последнее воскресенье ноября постановил президент России Борис Ельцин указом от 30 января 1998 года. Он продолжил традиции СССР, где многодетных мам награждали медалью "Медаль материнства" - за воспитание 5-6 детей, орденом "Материнская слава" - за воспитание 7-9 детей, орденом "Мать-героиня" - за воспитание 10 и более детей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В современной России родители, воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей, награждаются медалью ордена "Родительская слава". При этом традиция отмечать День матери за семейным столом и в узком семейном кругу появилась лишь в последние годы, поскольку праздник относительно новый.

Фото: iStock
Психологи рассказали, как создать настроение праздника во время пандемии

Празднование Дня матери - часть истории. В XVII веке в Англии начали отмечать "Материнское воскресенье" (Mothering Sunday), а в начале XX века праздник появился в Америке. В 1914 году президент США Вудро Вильсон подписал указ о том, что второе воскресенье мая - национальный праздник всех матерей Соединенных Штатов. С тех пор этот день объявили праздником 23 страны. Это большинство европейских государств, а также Канада, Китай и Япония.

В Беларуси День матери отмечается 14 октября, в Греции - 9 мая.

Общество Ежедневник Праздники

Главное сегодня

Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства
Матвиенко поздравила россиянок с Днем матери
Географический диктант пройдет на 6450 площадках
Захарова указала Берлину на невозможность говорить с РФ с позиции силы
Британские ученые оценили данные по российской вакцине от COVID-19
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов