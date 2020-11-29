Россия отмечает День матери

В России 29 ноября празднуется День матери. Отмечать его в последнее воскресенье ноября постановил президент России Борис Ельцин указом от 30 января 1998 года. Он продолжил традиции СССР, где многодетных мам награждали медалью "Медаль материнства" - за воспитание 5-6 детей, орденом "Материнская слава" - за воспитание 7-9 детей, орденом "Мать-героиня" - за воспитание 10 и более детей.

В современной России родители, воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей, награждаются медалью ордена "Родительская слава". При этом традиция отмечать День матери за семейным столом и в узком семейном кругу появилась лишь в последние годы, поскольку праздник относительно новый.

Празднование Дня матери - часть истории. В XVII веке в Англии начали отмечать "Материнское воскресенье" (Mothering Sunday), а в начале XX века праздник появился в Америке. В 1914 году президент США Вудро Вильсон подписал указ о том, что второе воскресенье мая - национальный праздник всех матерей Соединенных Штатов. С тех пор этот день объявили праздником 23 страны. Это большинство европейских государств, а также Канада, Китай и Япония.

В Беларуси День матери отмечается 14 октября, в Греции - 9 мая.