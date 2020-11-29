В Финляндии прошли первые этапы Кубков мира 2020/2021 по биатлону и лыжным гонкам. Для россиян результаты получились разными. Если в Руке, где соревнуются лыжники, наши спортсмены добыли четыре медали, то биатлонисты в Контиолахти выступили значительно скромнее.

Лучший из россиян, Александр Логинов замыкает топ-10 в общем зачете Кубка мира. Фото: РИА Новости

Если в спринтах российские лыжники на пьедестал не попали, то уже второй день лыжного Кубка мира принес россиянам две награды. Обе завоевали мужчины в гонке классическим ходом с раздельным стартом на 15 километров. "Серебро" досталось Алексею Червоткину, а обладатель Большого хрустального глобуса по итогам прошлого сезона Александр Большунов взял "бронзу". Победу в "разделке" одержал главный антагонист Большунова, норвежец Йоханнес Клэбо.

Реванш у скандинава Большунов попытался взять в гонке преследования также на 15 км, состоявшейся вчера. Клэбо стартовал в ней первым, а Большунов - вторым с отставанием почти в полминуты. По ходу дистанции Александр вместе с еще одним норвежцем Эмилем Иверсеном легко догнал соперника, но ближе к финишу Клэбо за счет фирменного спурта легко ушел от преследователей и одержал вторую победу. А у Большунова - "серебро".

Медаль аналогичного достоинства принес нам и женский пасьют. Здесь особенно котировались шансы Натальи Непряевой, ушедшей на дистанцию третьей, но досадное падение с поломанной лыжей и травмой ноги на одном из финальных подъемов лишило россиянку шансов на пьедестал. А "выстрелила" другая наша соотечественница, Татьяна Сорина, супругом которой является один из тренеров сборной Егор Сорин. Прошлый сезон Сорина, в девичестве Алешина, пропустила по беременности, но это не помешало ей сразу по возвращении на лыжню показывать высокие результаты. В "разделке" она стала четвертой, а в гонке преследования прорвалась на второе место. Похоже в нашей команде появилась новая звезда.

А вот нашим биатлонистам похвастать нечем. В четырех первых гонках россиянам на пьедестал подняться так и не удалось. У мужчин лучшим из россиян предсказуемо был лидер команды Александр Логинов. В индивидуальной гонке он показал 10-й результат, в спринте - 12-й. Из наших девушек в "индивидуалке" выше всех забралась Ульяна Кайшева - 15 место. В спринте 18-й стала Светлана Миронова.

Впрочем, у не самых лучших результатов российских биатлонистов есть и объективные причины. Уже на первом этапе Кубка мира ряд сборных столкнулся с коронавирусными проблемами. В том числе и наша сборная. Тесты на ковид в Контиолахти дали четыре положительных результата в нашей команде: коронавирус нашли у Антона Бабикова, массажиста Валерия Лашина и врачей Романа Лейфера и Евгения Шутова. В итоге на изоляцию пришлось сесть всей российской команде, включая женский состав. Биатлонисты тренировались в номерах как могли, о чем отчитывались в соцсетях, а питание им доставляли под дверь.

Был большой риск, что россиян вообще не допустят к стартам. Но обошлось. Финские власти, изучив документы медкомиссии IBU, отцепили от соревнований только Бабикова и Евгения Гараничева, соседа Антона по номеру. И это несмотря на то, что за-за все время Гараничев не сдал ни одного положительного теста.

Еще раньше из-за ковида женская команда лишилась двух своих тренеров Михаила Шашилова и Николая Загурского. Все это тоже не могло не сказаться. Например, во время индивидуальной гонки наша Галина Куклина упала в том месте, где гипотетически мог стоять Шашилов с запасным инвентарем.

Плюс не стоит забывать, что скомканной для многих спортсменов получилась в целом подготовка к сезону. Вот как, например, свой нелучший результат, а главное, не очень высокую скорость в спринте объяснил Александр Логинов.

- Надеюсь, через неделю будет полегче. 30 км за два дня, думаю, разгонят немного меня, - признался Логинов в эфире "Матч ТВ". - За два дня ничего не тренируешь - отдохнуть, восстановиться и дальше. Сегодня у меня вторая развивающая работа, естественно, скорости не хватает из-за того, что я не успел набрать. Не потому, что я так хотел, просто не хватило из-за подготовки, не получилось провести никакие контрольные старты.

Не оправдывая наших, ради справедливости заметим, что не лучшим образом на первом этапе выступили и многие фавориты сезона. Пожалуй, единственный, на кого никоим образом не влияют страсти по ковиду, победитель прошлого сезона, норвежец Йоханнес Бо. В индивидуальной гонке он был вторым, а спринт и вовсе с блеском выиграл, возглавив общий зачет у мужчин. Лучший из наших там Логинов, замыкающий топ-10.

- Это очень круто. Я всегда стремлюсь к первому месту, но постоянно побеждать очень трудно. Форма могла бы быть и получше, но все равно сегодня бежалось неплохо, - иронически прокомментировал свое состояние сам Йоханнес.

Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет также в Контиолахти 3-6 декабря. Что касается лыжных гонок, второй этап должен был пройти в норвежском Лиллехаммере, но он перенесен на неопределенный срок. Таким образом, теперь лыжники соберутся уже в швейцарском Давосе 12 декабря.