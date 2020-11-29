Российские военные в Таджикистане писали географический диктант

Военнослужащие дислоцированной в Таджикистане 201-й российской военной базы в третий раз участвовали в международной просветительской акции "Географический диктант". Площадки для ее проведения подготовили в средних общеобразовательных школах №4 и №6 Минобороны РФ в городах Душанбе и Бохтар.

Участникам географического диктанта предложили в течение 45 минут ответить на 30 вопросов, сформулированных в виде тестов.

Помимо военнослужащих, к акции присоединились учащиеся и преподаватели школ, юнармейцы, а также члены семей наших военных.

Все помещения, где они писали диктант, заранее продезинфицировали, а проверяемых рассадили в помещениях с соблюдением социальной дистанции. Каждый участник диктанта был в медицинской маске.

Напомним, что ежегодный географический диктант проводят в России с 2015-го. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса граждан к стране.