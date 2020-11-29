Новости

Опубликовано видео страшной аварии на Гран-при Бахрейна 17:59
Найдена актриса на роль королевы Мэвы в "Ведьмаке" 17:44
Путин попросил чиновников надеть шапки 17:43
Гонка Гран-при Бахрейна прервана из-за серьезной аварии 17:40
Сергей Шойгу рассказал о планах развития Кронштадта 17:22
В Общественной палате опровергли информацию о проверках пенсионеров 17:13
Пять фильмов ко Дню матери 16:59
Парламент Ирана поддержал законопроект о повышении уровня обогащения урана 16:54
Назван способ выявить поражение легких при COVID-19 без симптомов 16:48
На Каспии географический диктант писали на боевых кораблях 16:47
Российские военные в Таджикистане писали географический диктант 16:30
Для военных участников географического диктанта организовали более тысячи площадок 16:27
В Индонезии проснулся вулкан Левотоло 16:15
Объявлены победители Национального чемпионата "Абилимпикс" 16:13
Собянин: Энергетический комплекс столицы - один из самых экологически чистых в мире 16:12
Пострадавшим от пожара в подмосковных Химках окажут помощь 16:10
Большунов стал вторым в пасьюте на этапе КМ по лыжным гонкам 16:00
В Госдуме назвали терактом убийство иранского ученого 15:52
Япония запустила на орбиту спутник-ретранслятор 15:31
Фильм о Зое Космодемьянской выйдет на российские киноэкраны 28 января 15:27
Названа особенность повторного заражения коронавирусом 15:12
Видео: В Японии засняли особо яркую падающую звезду 15:01
В Англии "гуманно" забьют более 10 тысяч индеек из-за птичьего гриппа 14:55
Путин может посетить Тюменскую область 14:54
Сечин рассказал о колебаниях стоимости нефти 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
29.11.2020 16:30
Рубрика: Власть

Российские военные в Таджикистане писали географический диктант

Текст: Юрий Гаврилов

Военнослужащие дислоцированной в Таджикистане 201-й российской военной базы в третий раз участвовали в международной просветительской акции "Географический диктант". Площадки для ее проведения подготовили в средних общеобразовательных школах №4 и №6 Минобороны РФ в городах Душанбе и Бохтар.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Шойгу: Географический диктант расширился до 6,5 тыс. площадок в 111 странах мира

Участникам географического диктанта предложили в течение 45 минут ответить на 30 вопросов, сформулированных в виде тестов.

Помимо военнослужащих, к акции присоединились учащиеся и преподаватели школ, юнармейцы, а также члены семей наших военных.

Все помещения, где они писали диктант, заранее продезинфицировали, а проверяемых рассадили в помещениях с соблюдением социальной дистанции. Каждый участник диктанта был в медицинской маске.

Напомним, что ежегодный географический диктант проводят в России с 2015-го. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса граждан к стране.

Власть Безопасность Армия РГ-Видео

Главное сегодня

Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства
Матвиенко поздравила россиянок с Днем матери
Захарова указала Берлину на невозможность говорить с РФ с позиции силы
Британские ученые оценили данные по российской вакцине от COVID-19
Во Франции в ходе протестов пострадали 62 полицейских
Путин потребовал решить проблемы в сфере борьбы с COVID-19
Какие меры финансовой поддержки семьи существуют в России