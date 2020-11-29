Британские ученые положительно оценили данные об эффективности российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" на уровне 95% и даже назвали ее в "большой четверке" самых перспективных, сообщил канадский телеканал CBC.

На прошедшей неделе НИЦ Гамалеи сообщил о втором промежуточном результате исследований эффективности "Спутника V" - через 28 дней после первой прививки она составила 91,4%, через 42 дня - 95%. В соцсетях отреагировали не без ехидства: мол, наши "подняли" процент сразу же, как стало известно об успешных показателях западных вакцин - от американских фармгигантов Pfizer и Moderna, а также шведско-британской AstraZeneca (к последней, впрочем, остаются вопросы). При этом специалисты приняли новость о повышении эффективности вакцины как вполне понятное и объяснимое событие: первоначальный результат при дальнейшем накоплении данных испытаний вполне может корректироваться. Сейчас в пользу "Спутника V" высказались и британские коллеги наших ученых - и возможно, для многих, кто не видит "пророка в своем отечестве", заявления зарубежных экспертов о нашей вакцине окажутся более убедительными.

"Новости о результатах вызвали изменение тона многих западных экспертов по вакцинам", - констатирует СBC. И цитирует профессора Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивена Эванса: "Эти результаты согласуются с тем, что мы видим с другими вакцинами, потому что действительно большое сообщение для ученых в области глобального здравоохранения заключается в том, что с COVID-19 можно бороться с помощью вакцин".

С коллегой согласен профессор вирусологии из Университета Рединга Йен Джонс: "Я не вижу причин сомневаться в результатах". Ученый отметил, что первоначальное известие о регистрации российской вакцины еще до публикации результатов исследований было шоковым. "Но я не думаю, что это потому, что они были недействительными. Они были выпущены немного торопливо", - отметил эксперт и заключил, что "это будет полезная вакцина". Положительные оценки экспертов основаны на знании того, что векторный метод, лежащий в основе гамалеевской вакцины, "снова и снова оказывается успешным", - констатирует CBC.

При этом дорогого стоит заявление профессора Эванса, фактически включившего "Спутник V" в пул наиболее перспективных вакцин, имеющихся на сегодняшний день из сотен разрабатываемых.

"Теперь у нас есть четыре вакцины, которые обладают некоторой эффективностью в отношении COVID-19, которая намного превосходит то, что у нас когда-либо было для вакцины против ВИЧ или малярии", - отметил Стивен Эванс.