Триумфом сборной России завершился чемпионат Европы по скалолазанию, который прошел в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Отечественные скалолазы показали свое лучшее выступление в истории европейских турниров, завоевав 12 медалей. Кроме того, в российской столице разыгрывались две олимпийские лицензии в многоборье на Игры в Токио, которые достались нашим спортсменам.

У женщин настоящий фурор произвела Виктория Мешкова, завоевавшая три золотые награды на одном чемпионате Европы, чего раньше никому сделать не удавалось. Хотя сама спортсменка в беседе с журналистами призналась, что лицензия на Олимпиаду для нее гораздо ценнее всех медалей.

Виктория Мешкова стала первой в истории спортсменкой, которая выиграла две или более золотые медали на одном чемпионате Европы

У мужчин в многоборье первым стал москвич Алексей Рубцов, также заслуживший право выступить на Олимпиаде в Токио. Напомним, что год назад на Игры-2020 отобралась многократная рекордсменка мира Юлия Каплина.

За решающей стадией соревнований в российской столице наблюдал президент Европейского совета Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC Europe) Вольфганг Вабель.

Вот как он прокомментировал увиденное:

-Чемпионат Европы в Москве - это одна из составляющих олимпийской квалификации. Мы рады, что турнир не был перенесен на следующий год или отменен. Нам важно было провести его в 2020 году.

Несмотря на общемировую ситуацию с пандемией, в Москве выступили представители 16 стран. Это хороший уровень конкуренции, как вы считаете?

Вольфганг Вабель: В такое время, в период пандемии, это действительно очень хороший результат. На кону стоит Олимпиада, и спортсмены стремятся получить этот последний билет в Токио.

Как вы оцените работу российского оргкомитета?

Вольфганг Вабель: Все очень хорошо организовано. Российская команда отлично сработала. Выбрано замечательное место. В очень короткие сроки построен отличный скалодром. Особенно ценно, что все это удалось сделать в период пандемии. Я знаю,что это было непросто для организаторов. Но все прошло хорошо.

Кстати

В следующем году в Москве запланировано проведение чемпионата мира по скалолазанию, турнир должен пройти с 15 по 22 сентября.