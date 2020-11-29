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29.11.2020 14:49
Рубрика: Экономика

Сечин рассказал о колебаниях стоимости нефти

Текст: Евгений Гайва

Изменение цен на нефть будет зависеть от спроса на углеводороды и действий участников рынка, заявил главный исполнительный директор компании "Роснефть" Игорь Сечин.

Фото: iStock
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"Здесь все зависит от скоординированных действий участников рынка. Прежде всего, конечно, от уровня потребления", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Сечина, в Китае уже начался небольшой рост экономики, который усилится в следующем году. Это дает основания рассчитывать и на рост спроса. Россия поставляет ежегодно 60 миллионов тонн нефти. Нужно работать в любой обстановке, какой бы она ни была, отметил Сечин.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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