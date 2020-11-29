Сергей Шойгу прокомментировал заявление министра обороны ФРГ

В воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал заявления главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы.

Говоря о 75-летии Великой Победы, он напомнил, что в этом году в Черном море нашли теплоход "Армения", который шел с гражданскими людьми на борту и был потоплен фашистами. По словам Шойгу, это один из многочисленных эпизодов войны, о которых нельзя забывать. Это особенно важно, считает министр, "когда нынешнее поколение политиков, допустим, той же Германии, начинает нас учить жизни и начинает рассказывать, как с нами надо разговаривать с позиции силы". Понятно, что Шойгу имел в виду как раз высказывание Крамп-Карренбауэр.

"Это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем, ученицы, у которой мама или папа - директор школы. Она может себе все позволить", - сказал министр.

По его словам, это уже вторая министр обороны, которая призывает разговаривать с Россией с позиции силы. Шойгу не скрывал, что предшественнице госпожи Крамп-Карренбауэр после подобных высказываний он посоветовал спросить у дедушки, каково это - разбираться с Россией с позиции силы.

В минувшую пятницу о провокационных словах министра обороны ФРГ высказался и официальный представитель нашего военного ведомства Игорь Конашенков. Он напомнил, что слова Крамп-Карренбауэр о необходимости вести переговоры с Россией "с позиции силы" сопровождались не менее скандальной фразой: "Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем".

Генерал Конашенков объяснил, почему в Москве не стали торопиться с ответом: рассчитывали, что здравомыслящие политики в Германии сами поправят своего министра, помня, к чему в прошлом приводило следование таким призывам. К сожалению, этого не произошло. "Поэтому вынуждены констатировать, что уже не в первый раз заявления отдельных политиков Федеративной Республики Германия в отношении выстраивания диалога с Россией напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Он обратил внимание, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр не так давно заняла кресло руководителя оборонного ведомства Германии. Но, как и предшественница, она демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе. "Вынуждены напомнить госпоже Крамп-Карренбауэр, что именно предложенная ею на днях в Бундестаге "хорошая позиция германской внешней политики" вести диалог "с позиции силы" в двадцатом веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа", - подчеркнул Игорь Конашенков.