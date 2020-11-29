Синоптик рассказал о погоде в предстоящую зиму

Зима будет чуть теплее климатической нормы, рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Среднемесячная температура будет слегка выше нормы на 1 - 1,5 градуса, заявил он в эфире радио "Комсомольская правда".
На центральную часть России окажет влияние западная периферия сибирского антициклона с середины следующей недели. Температура начнет постепенно понижаться со среды. Ожидается от 0 до минус 5, в пятницу уже от минус 4 до минус 9 градусов в ночные часы. Днем будет держаться слабая минусовая температура.
До этого продолжается влияние западных воздушных потоков. В первые дни зимы погода будет слякотная с мокрым снегом.
В целом Голубев не исключил, что в течении зимы будут происходить аномальные потепления. Долгосрочный прогноз на декабрь синоптики будут готовы озвучить 30 ноября.