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29.11.2020 16:48
Рубрика: Спорт

Соболев высказался о конфликте между Федуном и Черчесовым из-за его травмы

Текст: Артур Нанян
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев высказался на тему своей травмы. Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что игроку самому следует рассказать о сложившейся ситуации.

Соболев из-за проблем с коленом пропустил матч против Сербии (0:5) в Лиге наций, который прошел 18 ноября. После возвращения из национальной команды форвард перенес операцию. Из-за реабилитации Александр выбыл из строя до конца года. Позднее владелец "Спартака" Леонид Федун, комментируя травму Соболева в интервью РБК, заявил, что у него претензии, скорее, к врачам сборной, "которые повели себя недостаточно профессионально".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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По словам Александра, у него действительно были проблемы с мениском, и начались они два месяца назад. "В тот момент я не сыграл с "Химками" и "Краснодаром". Это были последствия мениска, и у меня произошел блок колена… Начал в течение этих двух недель его закачивать, делал это по 5-6 часов в день. Но мениск - такая травма, что закачивание мышц может помочь, а может, и нет. Вот мне не помогло и пришлось делать операцию. В этой ситуации абсолютно никто не виноват", - приводит слова Соболева "Р-Спорт".

Александр отметил, что буквально за полчаса до начала встречи с сербами у него вновь "произошла блокада колена". "Она не позволила мне сыграть в Белграде. Еще раз повторю: не нужно искать виноватых в этой ситуации. Для полного восстановления мне нужно время, с командой начну работу уже на зимних сборах. Надеюсь показывать игру, достойную уровня как "Спартака", так и сборной", - подытожил Соболев.

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