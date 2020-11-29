Сорина стала второй в гонке преследования на этапе КМ по лыжным гонкам

Россиянка Татьяна Сорина финишировала второй в гонке преследования свободным стилем на дистанции 10 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии.

Победительницей же стала норвежка Тереза Йохауг. Она преодолела дистанцию за 25 минут 6,2 секунды. Сорина отстала от лидера на 47 секунд. Третье место досталось представительнице Швеции Эббе Андерссон (+48,6).

Что касается остальных россиянок, то Наталья Непряева стала десятой (+1.15,6), Юлия Ступак - 20-й (+2.26,1), Алиса Жамбалова - 29-й (+3.17,2), Яна Кирпиченко - 35-й (+3.55,4), Христина Мацокина - 41-й (+4.03,3), Екатерина Смирнова - 43-й (+4.04,8).

Добавим, что в субботу Сорина заняла четвертое место в индивидуальной гонке классическим стилем. Для попадания на подиум ей не хватило 0,1 секунды. Этап Кубка мира в Руке завершится сегодня гонкой преследования свободным стилем на 15 км у мужчин.