Новости

Победительницей Детского Евровидения-2020 стала исполнительница из Франции 21:25
"Спартак" обыграл "Ротор" и сравнялся с лидерами РПЛ 21:03
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Квят финишировал 11-м 20:57
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 17987 военнослужащих 20:50
В Карабах вернулись уже 23 тысячи 514 беженцев 20:19
В 2021 году могут поменять место проведения Всемирного экономического форума 19:20
Болгарские полицейские провели забастовку в центре Софии 19:05
ЦСКА проиграл в гостях "Рубину" в матче РПЛ 18:54
На юго-западе столицы потушили пожар в частном особняке 18:42
Названы причины смерти Шона Коннери 18:31
Премьер Болгарии рассказал о наличии "черного рынка компромата" на него 18:27
В Британии потребовали от Netflix сопровождать сериал "Корона" пояснением 18:13
В Осетии произошел взрыв в строящейся школе 18:05
Стали известны особенности COVID-19 при повторном заражении 18:05
Опубликовано видео страшной аварии на Гран-при Бахрейна 17:59
Найдена актриса на роль королевы Мэвы в "Ведьмаке" 17:44
Путин попросил чиновников надеть шапки 17:43
Гонка Гран-при Бахрейна прервана из-за серьезной аварии 17:40
Сергей Шойгу рассказал о планах развития Кронштадта 17:22
В Общественной палате опровергли информацию о проверках пенсионеров 17:13
Пять фильмов ко Дню матери 16:59
Парламент Ирана поддержал законопроект о повышении уровня обогащения урана 16:54
Назван способ выявить поражение легких при COVID-19 без симптомов 16:48
На Каспии географический диктант писали на боевых кораблях 16:47
Российские военные в Таджикистане писали географический диктант 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
29.11.2020 21:03
Рубрика: Спорт

"Спартак" обыграл "Ротор" и сравнялся с лидерами РПЛ

Текст: Артур Нанян

Московский "Спартак" прервал серию из трех матчей без побед. В 16-м туре Премьер-лиги "красно-белые" обыграли на своем поле "Ротор" со счетом 2:0.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Алекс Крал: Главная задача "Спартака" - попасть в Лигу чемпионов

В последние несколько дней "Спартак" вновь стал одним из главных ньюсмейкеров. То в прессе шли разговоры о возможных перестановках в клубной структуре, то возникла нешуточная полемика вокруг травмы Александра Соболева. В общем, событий, предшествовавших матчу с "Ротором", хватало. Вот только сама игра получилась не столь яркой, если откровенно.

Первый мяч во встрече в Тушино забил Александр Кокорин, отличившийся на 15-й минуте с пенальти, а окончательный счет установил Самуэль Жиго. "Спартак" обыграл аутсайдера Премьер-лиги и сравнялся по набранным очкам с лидерами чемпионата - "Зенитом" и ЦСКА (по 32 балла). Напомним: на выходных питерцы разошлись миром в гостях с тульским "Арсеналом" (0:0), а армейцы уступили в Казани "Рубину" (0:1).

В следующем туре все три лидера сыграют дома: зенитовцы примут "Урал", ЦСКА встретятся с "Химками", а спартаковцы проведут поединок с "Тамбовом".

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства
Матвиенко поздравила россиянок с Днем матери
Захарова указала Берлину на невозможность говорить с РФ с позиции силы
Стали известны особенности COVID-19 при повторном заражении
Во Франции в ходе протестов пострадали 62 полицейских
Черчесов объяснил, чем "бездарный" Заболотный лучше Чалова
Дзюба извинился перед болельщиками за поражение от "Лацио"