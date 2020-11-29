"Спартак" обыграл "Ротор" и сравнялся с лидерами РПЛ

Московский "Спартак" прервал серию из трех матчей без побед. В 16-м туре Премьер-лиги "красно-белые" обыграли на своем поле "Ротор" со счетом 2:0.

В последние несколько дней "Спартак" вновь стал одним из главных ньюсмейкеров. То в прессе шли разговоры о возможных перестановках в клубной структуре, то возникла нешуточная полемика вокруг травмы Александра Соболева. В общем, событий, предшествовавших матчу с "Ротором", хватало. Вот только сама игра получилась не столь яркой, если откровенно.

Первый мяч во встрече в Тушино забил Александр Кокорин, отличившийся на 15-й минуте с пенальти, а окончательный счет установил Самуэль Жиго. "Спартак" обыграл аутсайдера Премьер-лиги и сравнялся по набранным очкам с лидерами чемпионата - "Зенитом" и ЦСКА (по 32 балла). Напомним: на выходных питерцы разошлись миром в гостях с тульским "Арсеналом" (0:0), а армейцы уступили в Казани "Рубину" (0:1).

В следующем туре все три лидера сыграют дома: зенитовцы примут "Урал", ЦСКА встретятся с "Химками", а спартаковцы проведут поединок с "Тамбовом".