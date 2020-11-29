Новости

В тульской больнице выявлен очаг COVID-19 19:23
В 2021 году могут поменять место проведения Всемирного экономического форума 19:20
Болгарские полицейские провели забастовку в центре Софии 19:05
ЦСКА проиграл в гостях "Рубину" в матче РПЛ 18:54
На юго-западе столицы потушили пожар в частном особняке 18:42
Названы причины смерти Шона Коннери 18:31
Премьер Болгарии рассказал о наличии "черного рынка компромата" на него 18:27
В Британии потребовали от Netflix сопровождать сериал "Корона" пояснением 18:13
В Осетии произошел взрыв в строящейся школе 18:05
Стали известны особенности COVID-19 при повторном заражении 18:05
Опубликовано видео страшной аварии на Гран-при Бахрейна 17:59
Найдена актриса на роль королевы Мэвы в "Ведьмаке" 17:44
Путин попросил чиновников надеть шапки 17:43
Гонка Гран-при Бахрейна прервана из-за серьезной аварии 17:40
Сергей Шойгу рассказал о планах развития Кронштадта 17:22
В Общественной палате опровергли информацию о проверках пенсионеров 17:13
Пять фильмов ко Дню матери 16:59
Парламент Ирана поддержал законопроект о повышении уровня обогащения урана 16:54
Назван способ выявить поражение легких при COVID-19 без симптомов 16:48
На Каспии географический диктант писали на боевых кораблях 16:47
Российские военные в Таджикистане писали географический диктант 16:30
Для военных участников географического диктанта организовали более тысячи площадок 16:27
В Индонезии проснулся вулкан Левотоло 16:15
Объявлены победители Национального чемпионата "Абилимпикс" 16:13
Собянин: Энергетический комплекс столицы - один из самых экологически чистых в мире 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
29.11.2020 18:05
Рубрика: Общество

Стали известны особенности COVID-19 при повторном заражении

Текст: Ирина Невинная

В случае повторного заражения коронавирусной инфекцией заболевание в большинстве случаев протекает в легкой форме и не приводит к серьезным последствиям для организма, сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Фото: iStock
Обнаружено слабое звено в борьбе с коронавирусом

Повторные случаи заражения COVID-19 возможны, сообщил ученый в эфире "Россия 24".

"Первую инфекцию поймать достаточно просто: у человека не было антител, потом у него антитела появились - значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее", - отметил Лукашев.

Заболевания в случае повторного заражения, как правило, всегда протекают легче, чем первичные случаи. "Вся история эволюции нашей иммунной системы и нашего сосуществования с патогенами подсказывает, что в среднем повторные инфекции будут протекать легче и не будут приводить к таким тяжелым последствиям", - подчеркнул ученый.

Александр Лукашев предположил, что около трети всего человечества уже защищено от COVID-19 благодаря иммунитету, выработанному после встречи с патогеном. Но проблема COVID-19 потеряет актуальность, по его мнению, не раньше чем через пару лет. При этом коронавирус продолжит циркулировать, и для защиты от него по-прежнему может требоваться ряд ограничений.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства
Матвиенко поздравила россиянок с Днем матери
Захарова указала Берлину на невозможность говорить с РФ с позиции силы
Стали известны особенности COVID-19 при повторном заражении
Во Франции в ходе протестов пострадали 62 полицейских
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов