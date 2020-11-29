Стали известны особенности COVID-19 при повторном заражении

В случае повторного заражения коронавирусной инфекцией заболевание в большинстве случаев протекает в легкой форме и не приводит к серьезным последствиям для организма, сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Повторные случаи заражения COVID-19 возможны, сообщил ученый в эфире "Россия 24".

"Первую инфекцию поймать достаточно просто: у человека не было антител, потом у него антитела появились - значит, он встречался с вирусом. А дальше у него антитела остаются, и доказать, что это была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее", - отметил Лукашев.

Заболевания в случае повторного заражения, как правило, всегда протекают легче, чем первичные случаи. "Вся история эволюции нашей иммунной системы и нашего сосуществования с патогенами подсказывает, что в среднем повторные инфекции будут протекать легче и не будут приводить к таким тяжелым последствиям", - подчеркнул ученый.

Александр Лукашев предположил, что около трети всего человечества уже защищено от COVID-19 благодаря иммунитету, выработанному после встречи с патогеном. Но проблема COVID-19 потеряет актуальность, по его мнению, не раньше чем через пару лет. При этом коронавирус продолжит циркулировать, и для защиты от него по-прежнему может требоваться ряд ограничений.