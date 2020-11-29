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29.11.2020 20:40
Рубрика: Власть

Атака на вирус

Прививку получат 400 тысяч военных
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8323)
По поручению президента РФ солдат и офицеров начали вакцинировать от коронавируса. Прививку получили уже более 2,5 тысячи военнослужащих. До конца года их количество вырастет до 80 тысяч. А всего вакцинацию в Вооруженных силах пройдут свыше 400 тысяч человек. Эти данные на коллегии минобороны привел глава ведомства Сергей Шойгу.

"Помимо этого проводим исследования по использованию для лечения COVID-19 плазмы вакцинированных военнослужащих с высоким титром антител, - рассказал министр. - Применение методики уже показало эффективность при тяжелых формах заболевания. На текущий момент в исследованиях задействованы более 500 вакцинированных военнослужащих".

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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По словам Шойгу, санитарно-эпидемиологическая ситуация в армии полностью контролируется. Более того, в последние две недели наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа инфицированных военных - их становится меньше, чем выздоровевших.

Для борьбы с ковидом в военных госпиталях развернули более 8 тысяч койко-мест, причем половину из них выделили под гражданских пациентов. Для ранней диагностики заболевания инфицированных солдат и офицеров направляют на компьютерную томографию. 59 томографов, с помощью которых ежедневно выполняется около двух тысяч исследований, работают круглосуточно. Ведомственные медики провели уже более 2,5 млн тестов.

В военных госпиталях развернули более 8 тысяч койко-мест. Половину - для гражданских пациентов

Шойгу рассказал, как минобороны и военные специалисты помогают справляться с эпидемией региональным властям. В первую очередь это касается возведения профильных медучреждений. "В интересах гражданского здравоохранения построено семь многофункциональных медицинских центров. Строительство еще трех находится на стадии завершения. Всего с начала пандемии военные строители возвели 24 многопрофильных медицинских центра в 19 субъектах Российской Федерации. Продолжается строительство еще пяти центров в четырех субъектах", - отметил министр.

Он также напомнил, что около двух тысяч военных медиков сейчас работают с ковидными пациентами в больницах Хакасии, Московской и Курганской областей. А за рубежом - в Абхазии и Южной Осетии - развернуты два многопрофильных мобильных госпиталя. Врачебную помощь там получили уже более 11 тысяч местных жителей. Если говорить в целом, то картина следующая: армейские медики помогают гражданским коллегам в девяти регионах страны и шести государствах.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Взаимодействие с региональными и муниципальными властями идет и при решении армейских проблем. В частности, при трудоустройстве жен военнослужащих и обеспечении их детей местами в детсадах и яслях. Данным вопросом Шойгу вплотную занимается три последних года. В организованных минобороны за это время 11 видеоконференциях участвовали более трех десятков глав субъектов РФ.

Результаты совместных усилий впечатляют. Количество нетрудоустроенных жен военнослужащих уменьшилось в 94 раза. Сейчас во всех Вооруженных силах всего 88 женщин нуждаются в работе. А число детей, которым требуются места в дошкольных учреждениях, снизилось с 7000 до 257.

"Таким образом, на сегодняшний день в большинстве субъектов Российской Федерации вопросы трудоустройства членов семей военнослужащих и определения их детей в детские сады в целом решены. Тем не менее эту работу важно продолжать, чтобы защитники Отечества были спокойны за благополучие своих семей", - подытожил Сергей Шойгу.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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