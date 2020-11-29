Ученые рассказали о двух сценариях для российских школ

Два варианта работы учебных заведений в условиях коронавируса рассматривают российские ученые. Первый - некоторые школы определенное время еще будут оставаться дистанционными (между прочим, в случае с лихорадкой Эбола школы закрывали на 5-9 месяцев, так что у нас - еще цветочки). Что надо сделать, чтобы учеба в такой ситуации стала более результативна? Ольга Мачехина, кандидат педагогических наук, доцент дирекции образовательных программ Московского городского педуниверситета считает, что при первом варианте будут эффективны три срочные меры. В своем исследовании, посвященном модернизации системы среднего образования, она называет эти задачи:

1. Надо обеспечить всех учеников техническими устройствами для онлайн-учебы. Многие страны это уже сделали. В Финляндии, Китае, США ученики могут получить в пользование гаджеты.

2. Активизировать использование различных программ и платформ для дистанционного обучения. В мире четко выделяются две модели онлайн обучения: американская, это обучение на платформах zoom, teams, skype, discort, whatsapp и других, и китайская модель с использованием приложения tik-tok. В России предложена своя модель организации удалённого обучения - "Цифровая платформа персонализированного образования для школы СберКласс". Апробируют эту платформу сейчас более сотни школ.

3. Поощрять обучение за пределами класса. Иными словами, поддерживать любую активность, направленную на самостоятельный поиск информации. Поощрять любопытство как источник творчества и креатива, помогать развитию совместных проектов с родителями.

Сценарий второй: школы начинают постепенно открываться. Что надо будет сделать прежде всего?

1. Обеспечить санитарную безопасность. А это горячая вода, мыло, дезинфицирующие средства, чистые туалеты. Придется разрешать ученикам мыть руки не только на переменках, но и во время урока, если такая необходимость возникла.

2. Регулярное измерение температуры, социальная дистанция и маски.

3. Немедленно стоит начать оцифровку всех учебных материалов на случай повторения ситуации ЧП.

4. Расширить зону цифрового доступа, чтобы охватить как можно больше детей и подростков. А это, прежде всего, бесперебойное электричество, хороший интернет, обеспечение гаджетами,

- Школы уже не вернутся к тому, что было до пандемии, - рассказала Ольга Мачехина "РГ". - Нас ждет совершенно другая жизнь. Образование офлайн, вполне вероятно в недалеком будущем станет элитным. Для большей части оно будет доступно в онлайн. Поэтому уже сейчас надо думать о создании санитарных условий для безопасного удаленного обучения. Наши СанПины, увы, довольно серьезно отстали от реальной жизни в условиях пандемии. По ним сидеть у экрана можно лишь 15 минут, потом - перерыв… Между тем, как некоторые учителя и ученики уже проводят у экранов по 18 часов в сутки. Надо думать о здоровье учителей. Некоторые из них на грани срыва.