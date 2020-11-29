Новости

В тульской больнице выявлен очаг COVID-19 19:23
В 2021 году могут поменять место проведения Всемирного экономического форума 19:20
Болгарские полицейские провели забастовку в центре Софии 19:05
ЦСКА проиграл в гостях "Рубину" в матче РПЛ 18:54
На юго-западе столицы потушили пожар в частном особняке 18:42
Названы причины смерти Шона Коннери 18:31
Премьер Болгарии рассказал о наличии "черного рынка компромата" на него 18:27
В Британии потребовали от Netflix сопровождать сериал "Корона" пояснением 18:13
В Осетии произошел взрыв в строящейся школе 18:05
Стали известны особенности COVID-19 при повторном заражении 18:05
Опубликовано видео страшной аварии на Гран-при Бахрейна 17:59
Найдена актриса на роль королевы Мэвы в "Ведьмаке" 17:44
Путин попросил чиновников надеть шапки 17:43
Гонка Гран-при Бахрейна прервана из-за серьезной аварии 17:40
Сергей Шойгу рассказал о планах развития Кронштадта 17:22
В Общественной палате опровергли информацию о проверках пенсионеров 17:13
Пять фильмов ко Дню матери 16:59
Парламент Ирана поддержал законопроект о повышении уровня обогащения урана 16:54
Назван способ выявить поражение легких при COVID-19 без симптомов 16:48
На Каспии географический диктант писали на боевых кораблях 16:47
Российские военные в Таджикистане писали географический диктант 16:30
Для военных участников географического диктанта организовали более тысячи площадок 16:27
В Индонезии проснулся вулкан Левотоло 16:15
Объявлены победители Национального чемпионата "Абилимпикс" 16:13
Собянин: Энергетический комплекс столицы - один из самых экологически чистых в мире 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Продление санитарных мер в школах: реакция учителей и родителей
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
29.11.2020 19:25
Рубрика: Общество

Вершины Фортова

Академик сам готовился лететь на МКС, чтобы участвовать в эксперименте "Плазменный кристалл"
Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8323)
Сын учительницы и ученик Зельдовича, аспирант-термодинамик и директор НИИ, глава Госкомитета, министр, вице-премьер, основатель научного фонда и президент Академии наук. А еще - мастер спорта по баскетболу, академик на атомной подлодке "Волк" и в аппарате "Мир" на дне Байкала. И - капитан безбашенный на яхте под парусом у мыса Горн, получивший за это право носить в ухе медную серьгу...

Может ли это все (и много чего еще!) уместиться в одном человеке? Владимир Евгеньевич Фортов в свои 74 года уместил. В январе 2021-го друзья и коллеги готовились поздравить его с 75-летием. Он сам в начале этого месяца с готовностью отозвался на предложение "Российской газеты" поздравить с таким же юбилеем коллегу и друга академика Соломонова. Юрий Семенович был вынужден находить совсем не юбилейные слова.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Матвиенко: Фортов внес огромный вклад в развитие космической физики

А глава Российской академии наук Александр Сергеев, откликаясь на известие о смерти своего предшественника в должности президента РАН, назвал академика Фортова "не только блестящим ученым, но и человеком большого личного мужества". По его словам, Владимир Фортов возглавил академию в тяжелое для нее время реформирования и "самоотверженно отстаивал ее интересы на самых высоких уровнях".

- То, что наша академия сегодня жива, - это во многом его заслуга, и мы всегда будем помнить об этом, - заявил Александр Сергеев и выразил соболезнования семье и близким Владимира Фортова.

А в разговоре с нашими коллегами в ТАСС нынешний президент РАН приоткрыл обстоятельства последних дней Владимира Евгеньевича. "Все это время пандемии мы просили его вести себя осторожнее, но фатализм был ему свойственен, - рассказал Александр Сергеев. - Я с ним последний раз разговаривал по телефону, когда он в больницу попал. Он был в неплохом настроении и много по телефону общался, даже с зарубежными коллегами. Всех, говорил, сейчас лечат одинаково, одни и те же протоколы и лекарства используют. Потом у него телефон отобрали, сказали, что много нагружает себя. Спустя какое-то время он перестал отвечать на звонки. За несколько дней до смерти у него произошел инсульт".

В последние годы он был академиком-секретарем Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН. И вместе с коллегами активно готовил намеченное на конец года Общее собрание Российской академии наук, посвященное 75-летию Атомного проекта нашей страны. Собрание, как и намечено, состоится 9 декабря. Но пройдет, увы, без участия академика Фортова.

С мнением Владимира Фортова считались создатели ракетных комплексов и космических систем, подводных лодок и новых, перспективных вооружений

Владимир Евгеньевич как человек талантливый и разносторонний был по-настоящему дружен с очень многими известными и яркими людьми. Его высоко ценил и поддерживал Сергей Петрович Капица. На моей памяти - их совместная и острая статья в "РГ" о том, что надо непременно сохранить, а что давно пора перестроить в системе аттестации научных кадров.

С мнением Фортова считались, а нередко и сами прибегали к его советам руководители крупных структур ОПК - создатели ракетных комплексов и космических систем, подводных лодок и новых, перспективных систем вооружения: Юрий Соломонов, Владимир Дегтярь, Игорь Спасский, Герберт Ефремов, Радий Илькаев, Георгий Рыкованов... По его инициативе в Академии наук был воссоздан Совет генеральных конструкторов, да только реформа самой РАН подкосила намеченные тогда планы.

На короткой, дружеской ноге академик Фортов был со многими в отряде космонавтов и сам был частым гостем в Звездном городке. В одной из совместных командировок я сделал фотографию: Владимир Фортов у входа в гостиницу с кошкой на руках. И подумал: редкий кадр!

- Совсем не редкий, - спустя время поправит меня Елена Львовна Кобрянская, референт-помощник Фортова в Академии наук. - Он не мог пройти мимо бездомной собаки или кошки. Бывало, и не раз, когда Владимир Евгеньевич подбирал озябших котят или щенков-подранков и сам отвозил кого в приют, кого к ветеринару...

От редакции

Прощание с академиком В.Е. Фортовым состоится в Москве 2 декабря в 10 часов по адресу: ул. Маршала Тимошенко, 25.

Слова прощания

Юрий Батурин, член-корреспондент РАН, летчик-космонавт:

- Академик Владимир Евгеньевич Фортов - человек космического масштаба и экстремальных достижений. Наукой занимался самозабвенно. В физике его любимым направлением было экстремальное состояние вещества. Когда ему доводилось заниматься администрированием, то делал это с размахом: министр науки, вице-премьер, президент Академии наук. Но если и отклонялся он от науки, становясь управленцем, то временно и только ради науки. До сих пор не превзойден "пик Фортова" - так называют уровень финансирования науки в бытность его вице-премьером. Его роль в спасении академии в период пресловутых реформ трудно переоценить.

Отдыхал Володя тоже экстремально - обошел на яхте мыс Горн и мыс Доброй Надежды, совершил кругосветку, поднимался на Эверест, побывал и на Северном полюсе, и на Южном. Человек невероятной любознательности, он все стремился узнать сам и попробовать на себе.

В этой многомерной личности есть одно измерение, которое для него значило более других, - он был космическим человеком. Разрабатывал ядерный ракетный двигатель с плазменным реактором. Занимался кометой Галлея, программой "Вега", противометеоритной защитой и астероидной опасностью, моделировал ударное воздействие на астероиды и, наконец, космический эксперимент "Плазменный кристалл", под его руководством 20 лет проводившийся на МКС, в котором и мне довелось принять участие. Сегодня раскрою секрет: академик Фортов расспрашивал меня о деталях прохождения медкомиссии, собираясь сам слетать на МКС и поучаствовать в "Плазменном кристалле".

Георгий Рыкованов, научный руководитель РФЯЦ-ВНИИТФ, академик РАН, Герой Труда:

- Ушел мой хороший товарищ, большой ученый, патриот науки, страны, академии, Человек с заглавной буквы. Мы работали с ним в одной области науки - физике высоких плотностей энергии. Как большинство состоявшихся ученых, он был независим, имел свою точку зрения на происходящие события, не всегда совпадающую с официальной. В его жизни было больше побед, чем разочарований. Горжусь тем, что довелось представлять его при вручении Демидовской премии.

Юрий Соломонов, генеральный конструктор МИТ, академик РАН, Герой Труда:

- Мы были знакомы с Владимиром Фортовым более 40 лет. Вмести и очень интенсивно работали по специальной технике. Создали уникальный агрегат для наших ракетных комплексов - он связан с обеспечением антитеррористической устойчивости и в нем использован важный элемент, разработанный под руководством Фортова. Я очень уважал его и как ученого, и как человека исключительно порядочного. В начале ноября, накануне моего юбилея позвонил со словами: "Юра, так хотел тебя поздравить и обнять, но вот видишь - какое дело...". За свои 74 года он смог столько сделать, что хватит на десяток других ученых.

Общество Наука Общество Утраты

Главное сегодня

Мишустин увеличил квоты на обезболивающие средства
Матвиенко поздравила россиянок с Днем матери
Захарова указала Берлину на невозможность говорить с РФ с позиции силы
Стали известны особенности COVID-19 при повторном заражении
Во Франции в ходе протестов пострадали 62 полицейских
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов