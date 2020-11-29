Сын учительницы и ученик Зельдовича, аспирант-термодинамик и директор НИИ, глава Госкомитета, министр, вице-премьер, основатель научного фонда и президент Академии наук. А еще - мастер спорта по баскетболу, академик на атомной подлодке "Волк" и в аппарате "Мир" на дне Байкала. И - капитан безбашенный на яхте под парусом у мыса Горн, получивший за это право носить в ухе медную серьгу...

Может ли это все (и много чего еще!) уместиться в одном человеке? Владимир Евгеньевич Фортов в свои 74 года уместил. В январе 2021-го друзья и коллеги готовились поздравить его с 75-летием. Он сам в начале этого месяца с готовностью отозвался на предложение "Российской газеты" поздравить с таким же юбилеем коллегу и друга академика Соломонова. Юрий Семенович был вынужден находить совсем не юбилейные слова.

А глава Российской академии наук Александр Сергеев, откликаясь на известие о смерти своего предшественника в должности президента РАН, назвал академика Фортова "не только блестящим ученым, но и человеком большого личного мужества". По его словам, Владимир Фортов возглавил академию в тяжелое для нее время реформирования и "самоотверженно отстаивал ее интересы на самых высоких уровнях".

- То, что наша академия сегодня жива, - это во многом его заслуга, и мы всегда будем помнить об этом, - заявил Александр Сергеев и выразил соболезнования семье и близким Владимира Фортова.

А в разговоре с нашими коллегами в ТАСС нынешний президент РАН приоткрыл обстоятельства последних дней Владимира Евгеньевича. "Все это время пандемии мы просили его вести себя осторожнее, но фатализм был ему свойственен, - рассказал Александр Сергеев. - Я с ним последний раз разговаривал по телефону, когда он в больницу попал. Он был в неплохом настроении и много по телефону общался, даже с зарубежными коллегами. Всех, говорил, сейчас лечат одинаково, одни и те же протоколы и лекарства используют. Потом у него телефон отобрали, сказали, что много нагружает себя. Спустя какое-то время он перестал отвечать на звонки. За несколько дней до смерти у него произошел инсульт".

В последние годы он был академиком-секретарем Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН. И вместе с коллегами активно готовил намеченное на конец года Общее собрание Российской академии наук, посвященное 75-летию Атомного проекта нашей страны. Собрание, как и намечено, состоится 9 декабря. Но пройдет, увы, без участия академика Фортова.

С мнением Владимира Фортова считались создатели ракетных комплексов и космических систем, подводных лодок и новых, перспективных вооружений

Владимир Евгеньевич как человек талантливый и разносторонний был по-настоящему дружен с очень многими известными и яркими людьми. Его высоко ценил и поддерживал Сергей Петрович Капица. На моей памяти - их совместная и острая статья в "РГ" о том, что надо непременно сохранить, а что давно пора перестроить в системе аттестации научных кадров.

С мнением Фортова считались, а нередко и сами прибегали к его советам руководители крупных структур ОПК - создатели ракетных комплексов и космических систем, подводных лодок и новых, перспективных систем вооружения: Юрий Соломонов, Владимир Дегтярь, Игорь Спасский, Герберт Ефремов, Радий Илькаев, Георгий Рыкованов... По его инициативе в Академии наук был воссоздан Совет генеральных конструкторов, да только реформа самой РАН подкосила намеченные тогда планы.

На короткой, дружеской ноге академик Фортов был со многими в отряде космонавтов и сам был частым гостем в Звездном городке. В одной из совместных командировок я сделал фотографию: Владимир Фортов у входа в гостиницу с кошкой на руках. И подумал: редкий кадр!

- Совсем не редкий, - спустя время поправит меня Елена Львовна Кобрянская, референт-помощник Фортова в Академии наук. - Он не мог пройти мимо бездомной собаки или кошки. Бывало, и не раз, когда Владимир Евгеньевич подбирал озябших котят или щенков-подранков и сам отвозил кого в приют, кого к ветеринару...

От редакции

Прощание с академиком В.Е. Фортовым состоится в Москве 2 декабря в 10 часов по адресу: ул. Маршала Тимошенко, 25.

Слова прощания

Юрий Батурин, член-корреспондент РАН, летчик-космонавт:

- Академик Владимир Евгеньевич Фортов - человек космического масштаба и экстремальных достижений. Наукой занимался самозабвенно. В физике его любимым направлением было экстремальное состояние вещества. Когда ему доводилось заниматься администрированием, то делал это с размахом: министр науки, вице-премьер, президент Академии наук. Но если и отклонялся он от науки, становясь управленцем, то временно и только ради науки. До сих пор не превзойден "пик Фортова" - так называют уровень финансирования науки в бытность его вице-премьером. Его роль в спасении академии в период пресловутых реформ трудно переоценить.

Отдыхал Володя тоже экстремально - обошел на яхте мыс Горн и мыс Доброй Надежды, совершил кругосветку, поднимался на Эверест, побывал и на Северном полюсе, и на Южном. Человек невероятной любознательности, он все стремился узнать сам и попробовать на себе.

В этой многомерной личности есть одно измерение, которое для него значило более других, - он был космическим человеком. Разрабатывал ядерный ракетный двигатель с плазменным реактором. Занимался кометой Галлея, программой "Вега", противометеоритной защитой и астероидной опасностью, моделировал ударное воздействие на астероиды и, наконец, космический эксперимент "Плазменный кристалл", под его руководством 20 лет проводившийся на МКС, в котором и мне довелось принять участие. Сегодня раскрою секрет: академик Фортов расспрашивал меня о деталях прохождения медкомиссии, собираясь сам слетать на МКС и поучаствовать в "Плазменном кристалле".

Георгий Рыкованов, научный руководитель РФЯЦ-ВНИИТФ, академик РАН, Герой Труда:

- Ушел мой хороший товарищ, большой ученый, патриот науки, страны, академии, Человек с заглавной буквы. Мы работали с ним в одной области науки - физике высоких плотностей энергии. Как большинство состоявшихся ученых, он был независим, имел свою точку зрения на происходящие события, не всегда совпадающую с официальной. В его жизни было больше побед, чем разочарований. Горжусь тем, что довелось представлять его при вручении Демидовской премии.

Юрий Соломонов, генеральный конструктор МИТ, академик РАН, Герой Труда:

- Мы были знакомы с Владимиром Фортовым более 40 лет. Вмести и очень интенсивно работали по специальной технике. Создали уникальный агрегат для наших ракетных комплексов - он связан с обеспечением антитеррористической устойчивости и в нем использован важный элемент, разработанный под руководством Фортова. Я очень уважал его и как ученого, и как человека исключительно порядочного. В начале ноября, накануне моего юбилея позвонил со словами: "Юра, так хотел тебя поздравить и обнять, но вот видишь - какое дело...". За свои 74 года он смог столько сделать, что хватит на десяток других ученых.