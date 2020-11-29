В 2021 году могут поменять место проведения Всемирного экономического форума

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в следующем году может пройти не в Швейцарии из-за пандемии коронавируса, сообщают швейцарские газеты Schweiz am Sonntag и Luzerner Zeitung.

По данным изданий, для форума, который планировалось провести в мае в Люцерне, сейчас ищут другое место. Основатель ВЭФ Клаус Шваба в интервью Schweiz am Sonntag отметил, что пока этот план сохраняется, насколько позволяет эпидобстановка. "К сожалению, в настоящее время ситуация в этом смысле в Швейцарии сложная", - приводит его слова газета "Коммерсант". По словам Шваба, на форуме ожидается от 500 до 1,2 тысячи участников.

Рост выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией произошел в октябре. Особенно сильный всплеск зафиксирован в Женеве, где как раз расположена штаб-квартира ВЭФ. Ситуация начала стабилизироваться, когда в городе закрыли рестораны и большинство магазинов.

Если решение об изменении места проведения форума все же примут, это может стать вторым случаем в истории ВЭФ, когда он пройдет за пределами Швейцарии. В 2002 году форум проходил в Нью-Йорке. Такое решение было принято в знак солидарности с США после терактов 11 сентября 2001 года.