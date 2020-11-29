В Чехии с 3 декабря смягчат коронавирусные ограничения

Власти Чехии с 3 декабря значительно ослабят ограничения, введенные в стране из-за пандемии. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения страны Ян Блатный.

"С предстоящего четверга в республике снижается уровень эпидемической угрозы, с чем связано смягчение действующих ограничительных мер", - отметил он.

В частности, при соблюдении повышенных санитарно-эпидемиологических норм в ограниченном режиме возобновят работу рестораны и другие точки общепита. Это также коснется магазинов и предприятий оказания коммерческих услуг. В воскресенье снова заработает розничная торговля, что до этого момента в Чехии было запрещено. Кроме того, отменяется запрет на свободное передвижение граждан, который действует в республике с 23:00 до 05:00 по местному времени.

По словам Блатного, уровень эпидемиологической угрозы в стране снизился до третьего из пяти возможных. "За принятие решения о смягчении мер единогласно проголосовали все члены правительства", - сообщил министр.