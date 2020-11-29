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29.11.2020 15:12
Рубрика: В мире

В Чехии с 3 декабря смягчат коронавирусные ограничения

Текст: Диана Ковалева
Власти Чехии с 3 декабря значительно ослабят ограничения, введенные в стране из-за пандемии. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения страны Ян Блатный.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"С предстоящего четверга в республике снижается уровень эпидемической угрозы, с чем связано смягчение действующих ограничительных мер", - отметил он.

Фото: AFP/Michal Cizek
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В частности, при соблюдении повышенных санитарно-эпидемиологических норм в ограниченном режиме возобновят работу рестораны и другие точки общепита. Это также коснется магазинов и предприятий оказания коммерческих услуг. В воскресенье снова заработает розничная торговля, что до этого момента в Чехии было запрещено. Кроме того, отменяется запрет на свободное передвижение граждан, который действует в республике с 23:00 до 05:00 по местному времени.

По словам Блатного, уровень эпидемиологической угрозы в стране снизился до третьего из пяти возможных. "За принятие решения о смягчении мер единогласно проголосовали все члены правительства", - сообщил министр.

В мире Европа Чехия Пандемия коронавируса COVID-19

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