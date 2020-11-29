В декабре у рубля будет шанс скрасить плохие воспоминания 2020 года

С начала года потери рубля против доллара составляют 22 процента, против евро - 31 процент. В этом отношении хуже выглядят только аргентинское песо, турецкая лира и бразильский реал.

Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", не исключает, что национальной валюте в декабре представится хороший шанс частично скрасить не лучшие воспоминания об уходящем годе. И привел веские аргументы:

- Дальнейшее распространение COVID-19, по крайней мере на этом этапе, похоже, выходит на плато благодаря введению карантина в европейских странах. И это, считает эксперт, не может не успокаивать глобальных инвесторов, которые уже смотрят далеко вперед после новостей об успехах с разработкой вакцин.

В США вакцинация может начаться уже в декабре. А массовый характер она приобретет ближе к весне. При этом в США власти стремятся обойтись локальными ограничениями. А в Европе появились предпосылки для постепенного снятия карантина.

Сдержанная реакция рынков на вторую волну ковида объясняется не столь негативным влиянием на деловую активность, как в марте-мае. В то время как в Европе растет вероятность повторного ухода в рецессию. Чего нельзя сказать о США и других странах, которые продолжают восстановление.

О том, насколько поддерживается этот прогресс, можно будет судить по предстоящим во вторник индексам оптимизма предпринимателей в производственной сфере и в четверг - по аналогичным индексам в сфере услуг.

Наступающая неделя может стать прологом для предрождественского ралли на фондовом рынке, несмотря на его явный перегрев. Ключевым будет отчет по американскому рынку труда, если он подтвердит прогноз аналитиков по снижению новых рабочих мест и сохранению активного восстановления старых. Ралли также подтолкнет высокая потребительская активностью в "черную пятницу" и "киберпонедельник".

Сохранение риск-аппетитов поддержат и цены на нефть, которые к концу ноября вышли на новые максимумы. И способны на них удержаться благодаря готовности ОПЕК+ на три месяца отложить плановое повышение добычи в январе на 1,9 миллиона баррелей в сутки.

Особенно если это будет сопровождаться ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке в свете событий в Иране и Саудовской Аравии. Сейчас баррель оценивается в 3650 рублей, тогда как в бюджете на ближайшие три года закладывается 3280-3505 рублей. Иными словами, рубль выглядит недооцененным.

Волна интереса к развивающимся рынкам позволит инвесторам на время забыть о санкционных рисках. Так что в декабре шансы на новое обострение, как представляется, невелики. По этой причине можно ожидать снижений курса доллара в район 73-74,50 рубля. Курс евро может опуститься до 88-88,80 рубля.