В Германии с 1 января 2022 года из магазинов исчезнут привычные полиэтиленовые пакеты. Как пишет Spiegel online, бундестаг принял закон, запрещающий продавать на кассах супермаркетов пластиковые сумки толщиной от 15 до 50 микрометров. По такому пути уже давно пошла Франция. Теперь у торговых сетей впереди еще целый год, чтобы избавиться от запасов.

Министр по делам окружающей среды ФРГ Свенья Шульце посоветовала соотечественникам ходить за покупками с матерчатыми сумками, которые можно стирать и использовать неоднократно. А для упаковки свежего мяса и рыбы подойдут многоразовые коробки. Правда, в отделах овощей и фруктов все же останутся тонкие целлофановые пакеты.

При этом немецкие экологи все равно остались недовольны, ведь на полиэтилен приходится всего 1 процент от общего использования пластмассы в стране. Между тем в последние годы его продажи в Германии уже заметно снизились: многие бюргеры предпочитают не покупать каждый раз новый пакет на кассе, но брать с собой старый из дома.