В Госдуме назвали терактом убийство иранского ученого

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал цель убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, руководившего центром исследований при Министерстве обороны Ирана.

Ранее стало известно, что Фахризаде был ранен и умер в больнице. Президент исламской республики Хасан Роухани заявил, что это убийство не останется без ответа.

- Убийство иранского физика Фахризаде - теракт с целью новой провокации Тегерана, - прокомментировал ситуацию Леонид Слуцкий.

В РФ, заявил глава комитета, осуждают это убийство, кто бы его ни совершил, и выражают глубокие соболезнования Ирану и близким Фахризаде.

Парламентарий подчеркнул, что нельзя допустить роста напряженности в регионе.