В Госдуме опровергли информацию о проверках пенсионеров

Ранее о таких проверках сообщили СМИ со ссылкой на доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец. Кроме дополнительных доходов всех пенсионеров, как сообщалось, власти якобы проверят место жительства конкретно у тех, кто получает "северные выплаты".
- Эта новость вызвала у нас обеспокоенность и удивление, - цитируют Исаева информ-агентства. - Мы сегодня запросили Пенсионный фонд и Министерство труда.
Парламентарий уточнил, что разговаривал по этому поводу и с главой ПФР Максимом Топилиным, и с замглавы Минтруда Андреем Пудовым.
- Нас заверили, что никаких таких фронтальных проверок не планировалось и не планируется, - подчеркнул первый замглавы фракции. - Пенсионный фонд как работал, работает сейчас, так и будет работать в обычном режиме в 2021 году.
В целом же он назвал информацию о проверках "более чем странной". Парламентарий напомнил, что страховая пенсия не зависит от доходов и имущества граждан - только от страхового стажа и взносов, и соответствующие сведения проверяются на этапе назначения пенсии.
Напротив, совместные усилия депутатов и Минтруда направлены на сокращение любых проверок граждан при назначении пенсии. В частности, чтобы пенсии по инвалидности назначались без подтверждения со стороны граждан. Такие пенсии вследствие принятия такого решения будут назначаться автоматически после получения Пенсионным фондом информации от медико-социальной экспертизы.