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29.11.2020 06:03
Рубрика: В мире

В Японии зафиксирован рекордный прирост новых случаев заболевания COVID-19

Текст: Александр Ленин (Токио)
В Японии местные власти фиксируют серьезное увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом. Правительство страны пока сдержанно реагирует на ситуацию и не собирается вводить серьезных ограничений.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, 28 ноября на территории островного государства специалисты обнаружили 2 тысячи 684 пациента с положительными пробами на инфекцию. В этом месяце это наивысший показатель. Примечательно, что от болезни скончались еще 14 человек. Это жители Осаки, северного губернаторства Хоккайдо и префектуры Ибараки.

В Японии отменили новогодние мероприятия с участием императорской семьи

Наиболее сложная обстановка наблюдается в Токио, где в минувшую субботу был выявлен 561 заболевший. Примечательно, что среди вновь инфицированных не только люди среднего возраста, но также дети и старики. Администрация Токио с 28 ноября призвала владельцев ресторанов и баров сократить часы работы до 22:00, что, как ожидается, сможет снизить темпы распространения COVID-19.

Не исключено, что если обстановка в городе не наладится, столицу временно выведут из-под действия программы субсидирования правительством местного туризма под названием Go To Travel. Благодаря этой кампании граждане Японии и проживающие на территории страны иностранцы могут путешествовать по префектурам со скидкой около 35 процентов, а в гостиницах получать дополнительные купоны на питание и сувенирную продукцию.

Японцы активно пользуются появившейся возможностью. В настоящие дни не так просто забронировать номер в отелях, которые пользуются популярностью у туристов. До сих пор не закрываются онсэны - горячие источники, куда после напряженных рабочих будней приезжает расслабиться большое количество людей. В таких местах, как правило, есть сауны, где любители погреть косточки находятся в закрытом помещении на небольшом расстоянии друг от друга. В их отношении сейчас действует шахматная рассадка.

Примечательно, что на фоне осложнения эпидемиологической обстановки в стране принято решение отменить традиционные новогодние мероприятия с участием императорской семьи. В прошлом году второго января поприветствовать своего монарха к дворцу Его Величества пришли более 68 японских подданных.

Относительно тревожные новости о росте уровня заболеваемости в стране не мешают властям островного государства вводить некоторые послабления в отношении своих зарубежных партнеров. Так, с 30 ноября Япония и Китай возобновляют обмен бизнесменами, который был приостановлен на фоне пандемии. Такие договоренности были достигнуты по итогам визита министра иностранных дел КНР Ван И в Токио в начале текущей недели. Данный шаг направлен на оживление деловой активности.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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